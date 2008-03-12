Юрист: менеджмент Нафтогазу проявив правову безграмотність

Підписуючи контракт про купівлю 1,5 млрд. кубометрів російського газу по 321 дол. за тис. кубометрів, менеджмент НАК «Нафтогаз України» проявив правову безграмотність. Про це в інтерв`ю УНІАН заявив президент юридичної компанії «Сафронов і Партнери» Валерій САФРОНОВ.

За його словами, доводи НАК «Нафтогаз України» про те, що договір про купівлю газу по 321 дол. за тис. куб. м недійсний, – сумнівні з юридичної точки зору.

Як відзначив В.САФРОНОВ, основний аргумент «Нафтогазу» зводиться до того, що з його боку документ підписаний першим заступником голови правління Ігорем ДІДЕНКОМ, але не скріплений печаткою.

Проте з тексту контракту випливає, що він регулюється матеріальним правом Швеції, згідно з яким додаткове завірення підпису уповноваженої особи печаткою не передбачене.

При цьому юрист відзначив, що з протилежного боку – від «РосУкрЕнерго АГ» – контракт підписаний двома директорами (більше одного свідка здійснення юридичної дії). Договір також є дійсним з міркувань місця підписання – Москва (РФ). Згідно з нормами російського права, також не обов`язково, якщо в договорі прямо не вказане інше, додаткове підтвердження ухвалення його умов сторонами договору шляхом того, що скріпляє печатка. При цьому в пункті 10.1 контракту прямо вказано: «Цей контракт вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань».

«Контракт між НАК «Нафтогазом України» в особі в. о. глави правління НАК Ігоря ДІДЕНКА і «РосУкрЕнерго АГ» не міг підписуватися інакше, ніж на підставі відповідної довіреності НАК. Що є додатковим свідченням повноважень Ігоря ДІДЕНКА на укладення подібних угод від імені української компанії», – відзначив він.

Також юрист додав, що вельми сумнівними є аргументи НАК «Нафтогаз України» про те, що договір тільки парафований, а не підписаний. «Річ у тому, що парафы сторін видно на всіх сторінках документа, що підтверджує їхню згоду з окремо взятим текстом кожної сторінки. А підпис Ігоря ДІДЕНКА в розділі «Підпису сторін» засвідчує згоду НАК «Нафтогаз України» з умовами контракту в цілому і підтверджує вступ його до сили», – додав він.

Як повідомлялося, сьогодні міністр палива і енергетики в опозиційному уряді Юрій БОЙКО заявив про наявність контракту між «Нафтогазом України» і «РосУкрЕнерго» на поставки 1,5 млрд. куб. м газу в січні-лютому 2008 року за ціною 321 долар за 1 тис. куб. м. Міністр продемонстрував журналістам контракт між «Нафтогазом України» і «РосУкрЕнерго», який датований 6 березня цього року. При цьому в контракті з боку «Нафтогазу України» стоїть підпис першого заступника голови правління компанії І.ДІДЕНКА.

Ю.БОЙКО назвав такий контракт небезпечним прецедентом, оскільки це може свідчити про те, що така ж ціна буде встановлена на газ для України і надалі.

Він вважає, що домовитися «Нафтогазу» з «Газпромом» на переговорах про поставку газу буде досить складно, оскільки в державі немає єдиної позиції щодо газових питань. «У нас права рука не відає, що робить ліва», - відзначив Ю.БОЙКО.

У Кабінеті Міністрів і «Нафтогазі України» вчора стверджували, що контракту від 6 березня між НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго АГ» не існує. Сьогодні, в коментарях ЗМІ представники НАК «Нафтогаз України» погодилися з тим, що контракт є, але не визнали його діючим.

За словами прес-секретаря «Нафтогаза України» Валентина ЗЕМЛЯНСЬКОГО, на копії документа, поширеного Ю.БОЙКО, немає печатки «Нафтогазу України», а є лише печатка «РосУкрЕнерго АГ». Це означає, що «РосУкрЕнерго АГ» запропонувала такі умови поставок, але не означає, що «Нафтогаз» на ці умови погодився, підкреслив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

11 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд України підпише газові угоди за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м. «Ніяких перекручувань ціни бути не може», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Крім того, за її словами, в директивах було відзначено, що газ, спожитий Україною в 2008 році, не може бути прийнятий Україною більше, ніж за 179,5 дол. за тис. куб. м. «Ніяких інших цін, чим 179,5 дол., бути не може», - сказала прем`єр.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» і російський «Газпром» сьогодні, 12 березня, в Москві продовжили переговори щодо газових питань. Планувалося, що на переговорах обговорюватиметься алгоритм постачань газу до України і алгоритму погашення боргу України перед РФ за спожитий газ. Переговори продовжаться у четвер, 13 березня.