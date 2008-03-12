Юрист: менеджмент Нафтогазу проявив правову безграмотність
...коли підписував контракт про поставку газу
Підписуючи контракт про купівлю 1,5 млрд. кубометрів російського газу по 321 дол. за тис. кубометрів, менеджмент НАК «Нафтогаз України» проявив правову безграмотність. Про це в інтерв`ю УНІАН заявив президент юридичної компанії «Сафронов і Партнери» Валерій САФРОНОВ.
За його словами, доводи НАК «Нафтогаз України» про те, що договір про купівлю газу по 321 дол. за тис. куб. м недійсний, – сумнівні з юридичної точки зору.
Як відзначив В.САФРОНОВ, основний аргумент «Нафтогазу» зводиться до того, що з його боку документ підписаний першим заступником голови правління Ігорем ДІДЕНКОМ, але не скріплений печаткою.
Проте з тексту контракту випливає, що він регулюється матеріальним правом Швеції, згідно з яким додаткове завірення підпису уповноваженої особи печаткою не передбачене.
При цьому юрист відзначив, що з протилежного боку – від «РосУкрЕнерго АГ» – контракт підписаний двома директорами (більше одного свідка здійснення юридичної дії). Договір також є дійсним з міркувань місця підписання – Москва (РФ). Згідно з нормами російського права, також не обов`язково, якщо в договорі прямо не вказане інше, додаткове підтвердження ухвалення його умов сторонами договору шляхом того, що скріпляє печатка. При цьому в пункті 10.1 контракту прямо вказано: «Цей контракт вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань».
«Контракт між НАК «Нафтогазом України» в особі в. о. глави правління НАК Ігоря ДІДЕНКА і «РосУкрЕнерго АГ» не міг підписуватися інакше, ніж на підставі відповідної довіреності НАК. Що є додатковим свідченням повноважень Ігоря ДІДЕНКА на укладення подібних угод від імені української компанії», – відзначив він.
Також юрист додав, що вельми сумнівними є аргументи НАК «Нафтогаз України» про те, що договір тільки парафований, а не підписаний. «Річ у тому, що парафы сторін видно на всіх сторінках документа, що підтверджує їхню згоду з окремо взятим текстом кожної сторінки. А підпис Ігоря ДІДЕНКА в розділі «Підпису сторін» засвідчує згоду НАК «Нафтогаз України» з умовами контракту в цілому і підтверджує вступ його до сили», – додав він.
Як повідомлялося, сьогодні міністр палива і енергетики в опозиційному уряді Юрій БОЙКО заявив про наявність контракту між «Нафтогазом України» і «РосУкрЕнерго» на поставки 1,5 млрд. куб. м газу в січні-лютому 2008 року за ціною 321 долар за 1 тис. куб. м. Міністр продемонстрував журналістам контракт між «Нафтогазом України» і «РосУкрЕнерго», який датований 6 березня цього року. При цьому в контракті з боку «Нафтогазу України» стоїть підпис першого заступника голови правління компанії І.ДІДЕНКА.
Ю.БОЙКО назвав такий контракт небезпечним прецедентом, оскільки це може свідчити про те, що така ж ціна буде встановлена на газ для України і надалі.
Він вважає, що домовитися «Нафтогазу» з «Газпромом» на переговорах про поставку газу буде досить складно, оскільки в державі немає єдиної позиції щодо газових питань. «У нас права рука не відає, що робить ліва», - відзначив Ю.БОЙКО.
У Кабінеті Міністрів і «Нафтогазі України» вчора стверджували, що контракту від 6 березня між НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго АГ» не існує. Сьогодні, в коментарях ЗМІ представники НАК «Нафтогаз України» погодилися з тим, що контракт є, але не визнали його діючим.
За словами прес-секретаря «Нафтогаза України» Валентина ЗЕМЛЯНСЬКОГО, на копії документа, поширеного Ю.БОЙКО, немає печатки «Нафтогазу України», а є лише печатка «РосУкрЕнерго АГ». Це означає, що «РосУкрЕнерго АГ» запропонувала такі умови поставок, але не означає, що «Нафтогаз» на ці умови погодився, підкреслив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.
11 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд України підпише газові угоди за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м. «Ніяких перекручувань ціни бути не може», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Крім того, за її словами, в директивах було відзначено, що газ, спожитий Україною в 2008 році, не може бути прийнятий Україною більше, ніж за 179,5 дол. за тис. куб. м. «Ніяких інших цін, чим 179,5 дол., бути не може», - сказала прем`єр.
Нагадаємо, «Нафтогаз України» і російський «Газпром» сьогодні, 12 березня, в Москві продовжили переговори щодо газових питань. Планувалося, що на переговорах обговорюватиметься алгоритм постачань газу до України і алгоритму погашення боргу України перед РФ за спожитий газ. Переговори продовжаться у четвер, 13 березня.