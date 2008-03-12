Газпром не підтверджує і не заперечує слів Тимошенко

ВАТ "Газпром" має намір обнародувати досягнуті на переговорах в Москві з НАК "Нафтогаз України" угоди по газу в четвер, 13 березня. Про це заявив РІА Новости офіційний представник російського холдингу Сергій КУПРІЯНОВ у відповідь на прохання прокоментувати заяви української сторони на цю тему.

"Ми говоримо на даному етапі тільки про те, що переговори тривають, і ми розповімо про всі деталі досягнутих угод завтра", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомлялося, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що на переговорах в Москві 12 березня НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" підписали рішення про усунення з газового ринку компанії "УкрГаз-Енерго" і вирішили, що в 2008 році ціна на газ для України не перевищить 179,5 долара за тисячу кубометрів.