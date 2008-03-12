Газпром не підтверджує і не заперечує слів Тимошенко
21:55, 12 березня 2008Суспільство
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Хоче подумати до ранку
|Сергій КУПРІЯНОВ
"Ми говоримо на даному етапі тільки про те, що переговори тривають, і ми розповімо про всі деталі досягнутих угод завтра", - сказав С.КУПРІЯНОВ.
Як повідомлялося, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що на переговорах в Москві 12 березня НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" підписали рішення про усунення з газового ринку компанії "УкрГаз-Енерго" і вирішили, що в 2008 році ціна на газ для України не перевищить 179,5 долара за тисячу кубометрів.
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