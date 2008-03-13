Організатори виставки ”Україна - подорожі і туризм” чекають Ющенка на відкриття

26-28 березня у Міжнародному виставковому центрі у Києві відбудеться XIV Міжнародна виставка UІTT 2008 "Україна - подорожі і туризм".

Як повідомив керівник державної служби туризму та курортів України Анатолій ПАХЛЯ сьогодні на прес-конференції в УНІАН, виставка відбуватиметься 14-й рік поспіль і традиційно стане місцем зустрічі туристичних операторів, авіакомпаній, туристичних агентств, національних і регіональних туристичних комітетів, страхових компаній, готелів, курортів.

Цього року на виставці буде представлено продукцію понад 850 компаній з 60 країн.

Зокрема, на виставці будуть національні стенди Австрії, Болгарії, Греції, Домініканської Республіки, Єгипту, Ізраїлю, Індії, Йорданії, Іспанії, Італії, Кіпру, Кореї, Литви, Малайзії, Норвегії, Польщі, Словаччини, Словенії, Таїланду, Тунісу, Угорщини, Франції, Чеської Республіки.

Участь у виставці візьмуть міністри, заступники міністрів по туризму з 25 країн світу.

А.ПАХЛЯ наголосив, що на цьогорічній виставці організатори намагатимуться максимально продемонструвати туристичний потенціал України. “Для нас це принципове питання”, - наголосив він, зауваживши, що завдяки таким виставкам розвивається внутрішній туризм, а також збільшується динаміка відвідувань України іноземними туристами.

Він навів статистичні дані, згідно з якими торік туристичний потік в Україну становив 23 мільйони осіб, що на 22% більше, ніж у 2006 році.

Важливою складовою української частини виставки буде презентація регіонів, які прийматимуть у себе Євро-2012, а також суміжних регіонів, які надаватимуть туристичні послуги.

Організатори очікують, що на відкритті виставки побуває Президент України Віктор ЮЩЕНКО.