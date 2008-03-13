Кабмін збільшив дотації на яловичину, свинину і м`ясо птиці

Кабінет Міністрів України цього року збільшив дотації на яловичину, свинину і м`ясо птиці.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну №121 від 27 лютого, опублікованій на Урядовому порталі.

Згідно з документом, дотацію на яловичину збільшено на 36% - до 1,9 грн./кг живої ваги (у 2007 році - 1,4 грн./кг), на свинину – на 33% - до 1,4 грн./кг (1,05 грн./кг), курятину - на 30% - до 0,65 грн./кг (0,5 грн./кг), дотація на м`ясо качок, гусей і індиків - на 80% - до 0,9 грн./кг (0,5 грн.).

Дотація за виробництво екологічно чистого молока в 2008 році становитиме 500 грн. за 1 тонну.

Крім того, цього року збережено спеціальну дотацію за приріст поголів`я корів у розмірі 3 тис. грн. за кожну додану до основного стада молочну або м`ясну племінну корову.