Пинзеник очолив проект ”Модернізація державних фінансів”

Кабінет Міністрів України затвердив склад Міжвідомчої робочої групи з питань підготовки і реалізації проекту “Модернізація державних фінансів”.

Головою міжвідомчої робочої групи затверджено міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА, повідомляється на Урядовому порталі.

Згідно з прогнозом Міністерства фінансів, прийняття розпорядження забезпечить реалізацію спільного зі Світовим банком проекту “Модернізація державних фінансів”, загальну координацію діяльності в рамках проекту та нагляд за нею.

Як повідомлялося раніше, Міністерство фінансів України за участі Світового банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) розпочало роботу над проектом модернізації державних фінансів.

Основною метою проекту є зміцнення управління державними фінансами шляхом підвищення його функціональної ефективності та посилення прозорості. Роботу буде зосереджено на розбудові інституційного потенціалу Міністерства фінансів, Головного контрольно-ревізійного управління та Державного казначейства, а також запровадженні стійкої інтегрованої Системи управління державними фінансами (СУДФ) в Україні.

Реалізація проекту запланована на період 2008-2012 рр.