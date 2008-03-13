Ющенко про доходи бюджету та його коригування

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що дохідна частина державного бюджету-2008 після внесення змін збільшиться на 15-16 млрд. грн. без корекції показника рівня інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції у Черкаській області.

«Ми маємо додаткові надходження у центральний бюджет – 12 млрд. грн., а в місцеві бюджети – 3 млрд. грн. Таким чином, корекція державного бюджету в бік збільшення дохідної частини становитиме 15-16 млрд. грн.», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що це корекція показників без змін рівня інфляції.

Президент нагадав, що законом про держбюджет-2008 передбачено за результатами першого кварталу внести доповнення і зміни.

«Тут не питання гадання, тут питання обов’язку - уряд повинен представити у Верховній Раді зміни і доповнення, якого вимагає національне законодавство», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також повідомив, що з питання змін до держбюджету на минулому тижні були проведені консультації з Мінфіном та Мінекономіки. Він зауважив, що в змінах до держбюджету 2008 року має бути передбачена нормалізація роботи НАК «Нафтогаз», фінансове забезпечення переходу Збройних сил на контрактну основу та закупівлю нової техніки та озброєння, розвиток медичної галузі тощо.

Президент висловив сподівання, що зміни до держбюджету, які запропонує уряд, знайдуть підтримку не тільки у коаліції, а й у меншості парламенту.

Довідка УНІАН. Закон «Про державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» був прийнятий Верховною Радою 28 грудня 2007 року. Президент України підписав цей закон 30 грудня.

Доходи держбюджету-2008 встановлені в сумі 215 млрд. 359 млн. 392,3 тис. грн., зокрема доходи загального фонду – 168 млрд. 965 млн. 709,3 тис. грн., спеціального фонду - 46 млрд. 393 млн. 683 тис. грн.

У держбюджеті на 2008 рік інфляція планується на рівні 9,6%.

11 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що наполягає на перегляді показника річної інфляції в державному бюджеті на 2008 рік.