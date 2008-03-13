Міліція відмовляється говорити про пограбування судді КС Шишкіна

У вівторок в Києві була пограбована квартира судді Конституційного суду Віктора Шишкіна. З квартири вкрадено 200 тис. грн, 3 тис. євро, $3 тис., а також газовий пістолет дружини пана Шишкіна, пише " Коммерсантъ-Україна ". Міліція відмовляється повідомляти подробиці інциденту, відзначає видання.

За деякою інформацією, із заявою про крадіжку пан Шишкін звернувся в Печерське районне відділення УМВС Києва, повідомивши, що дверний замок зламаний, а з квартири зникли 200 тис. грн, 3 тис. євро, $3 тис. і газовий пістолет, зареєстрований на ім`я його дружини Олени Шишкіної.

Про додаткові подробиці інциденту в міліції повідомити відмовилися. "Крадіжка дійсно була, порушено кримінальну справу, йде слідство, - сказали в центрі зв`язків з громадськістю (ЦЗГ) ГУВС Києва.– Більше ніяких подробиць, це таємниця слідства". Лаконічність співробітників ЦЗГ джерело Ъ в правоохоронних органах пов`язує з внутрівідомчим розпорядженням, яким було заборонено розголошувати будь-які деталі цієї події. "Міністр (Юрій Луценко) взагалі хотів купу людей звільнити за те, що пресі стало відомо про це пограбування", - розповів він.

За даними газети, сам Віктор Шишкін відмовляється говорити про пограбування навіть зі своїми колегами по КС. Кореспондентові Ъ він втомленим голосом сказав: "Дайте мені спокій", і поклав трубку.