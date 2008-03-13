До українських моряків нагрянула комісія від Ющенка

На виконання Указу Президента України «Про комплексну перевірку діяльності Міністерства оборони України та стану бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України» у Військово-Морських Силах другий день продовжує роботу президентська інспекційна комісія.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, в результаті активної роботи комісії, яку очолює заступник керівника Головної служби - Головний інспектор Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань Головної служби безпекової та оборонної політики Секретаріату Президента України Микола ДРАГАН, у визначені ступені бойової готовності приведені кораблі Центру морських операцій ВМС України корвети «Тернопіль» та «Луцьк». За визначеними завданнями вони вийшли в полігони бойової підготовки, де продовжують виконання завдань за призначенням.

Також 12 березня, відповідно до рішення керівника інспекційної комісії, здійснена перевірка морської авіаційної бригади Військово-Морських Сил. В повітря було піднято літаки Бе-12, гвинтокрили Мі-14 та Ка-27. Разом з кораблями вони відпрацювали низку завдань, в тому числі із залученням рятувальної парашутно-десантної групи.

Наразі в рамках інспекційної перевірки в штабі командування українського флоту розгорнуті пункти управління та здійснюється контроль за діяльністю підрозділів, що виконують завдання на полігонах бойової підготовки.