До українських моряків нагрянула комісія від Ющенка

09:45, 13 березня 2008
Суспільство
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На виконання Указу Президента

Моряки-прикордонники дивляться концерт з нагоди святкування 20-річчя з дня першого підняття прапора на кораблі морської охорони «Полтава». Балаклава, 15 липня На виконання Указу Президента України «Про комплексну перевірку діяльності Міністерства оборони України та стану бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України» у Військово-Морських Силах другий день продовжує роботу президентська інспекційна комісія.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, в результаті активної роботи комісії, яку очолює заступник керівника Головної служби - Головний інспектор Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань Головної служби безпекової та оборонної політики Секретаріату Президента України Микола ДРАГАН, у визначені ступені бойової готовності приведені кораблі Центру морських операцій ВМС України корвети «Тернопіль» та «Луцьк». За визначеними завданнями вони вийшли в полігони бойової підготовки, де продовжують виконання завдань за призначенням.

Також 12 березня, відповідно до рішення керівника інспекційної комісії, здійснена перевірка морської авіаційної бригади Військово-Морських Сил. В повітря було піднято літаки Бе-12, гвинтокрили Мі-14 та Ка-27. Разом з кораблями вони відпрацювали низку завдань, в тому числі із залученням рятувальної парашутно-десантної групи.

Наразі в рамках інспекційної перевірки в штабі командування українського флоту розгорнуті пункти управління та здійснюється контроль за діяльністю підрозділів, що виконують завдання на полігонах бойової підготовки.

 

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