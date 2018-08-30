Один із фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" знаходиться у критичному стані

За словами адвоката, Арсену Джеппарову загрожує інсульт, якщо йому вчасно не нададуть кваліфіковану медичну допомогу.

Фігурант кримської "справи Хізб ут-Тахрір" Арсен Джеппаров, якого утримують у СІЗО Ростова-на-Дону, знаходиться в критичному стані, повідомив адвокат Айдер Азаматов.

"У Арсена високий тиск, сильні головні болі вже протягом останніх семи місяців, німіє права частина голови і руки", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Джеппарову загрожує інсульт, якщо йому вчасно не нададуть кваліфіковану медичну допомогу.

Азаматов зазначив, що Джеппаров раніше неодноразово скаржився, що у наданні медичної допомоги йому відмовляють.

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У зв'язку з "критичним станом" адвокат має намір подати низку скарг на СІЗО, в якому утримують його підзахисного.

"Я буду оскаржувати бездіяльність співробітників СІЗО і медсанчастини в зв'язку з тим, що вони не надають необхідну медичну допомогу Арсену Джеппарова. Буду готувати скаргу в прокуратуру і, відповідно, в Федеральну службу виконання покарань", - сказав він в коментарі Крим.Реалії.

У лютому-квітні 2016 року в Ялті були затримані Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеин Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук. Заарештованих кримчан етапували в Ростов-на-Дону.