На суді у справі екс-"беркутівців" встановлено тип кулі, від якої загинув активіст Майдану Храпаченко

Прокурор Яніс Сімонов відзначив, що п’ятеро обвинувачуваних колишніх співробітників спецпідрозділу МВС «Беркут» були озброєні автоматами Калашникова, в той час як куля, вилучена з тіла Героя Небесної сотні Олександра Храпаченка, випущена з гвинтівки, імовірно, зі снайперської.

На засіданні Святошинського райсуду Києва у справі проти 5 екс-«беркутівців» встановлено, що активіст Майдану Олександр Храпаченко загинув 20 лютого 2014 року від кулі експансивного типу.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні суду було допитано потерпілого у справі Володимира Храпаченка, який є батьком Олександра Храпаченка.

Було встановлено, що Олександр Храпаченко (1987 року народження) отримав смертельне вогнепальне поранення 20 лютого на вулиці Інститутській.

Особливістю даного епізоду справи є те, що з тіла Храпаченка судмедексперт вилучив осердя кулі експансивного типу, яка під час потрапляння у тіло людини руйнується і завдає більших уражень, ніж звичайні кулі.

Як пояснив кореспонденту УНІАН після судового засідання прокурор Яніс Сімонов, п’ятеро обвинувачуваних були озброєні автоматами Калашникова, в той час як куля, вилучена з тіла Храпаченка, була випущена з гвинтівки, імовірно, зі снайперської. Разом з тим він не уточнив тип гвинтівки.

Також прокурор додав, що даний вид зброї мали представники інших силових підрозділів, які того дня - 20 лютого 2014 року - також перебували на Інститутській.

Крім того, як заявив Сімонов у коментарі журналістам, секторальна експертиза встановила, що постріл у потерпілого було здійснено з-за бетонної барикади, де перебували як “беркутівці”, так і представники інших спецпідрозділів.

За його словами, калібр кулі, вилученої з тіла Храпаченка, становить 7,62 х 51 мм, такі кулі використовуються у гвинтівках спецпризначенців, а також їх використовують мисливці.

Крім того, прокурор зауважив, що експертам-балістам вдалося ідентифікувати, з якої саме зброї було випущено цю кулю, і цей епізод фігуруватиме в іншому кримінальному провадженні щодо розстрілів на Майдані.

Сімонов додав, що суду у справі 5 екс-”беркутівців” залишилося допитати ще 6 потерпілих, після чого суд розпочне допити свідків.

Наступне засідання заплановано на 11.30 11 вересня.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в Генпрокуратурі заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.

Станом на лютий 2018 року слідством встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва.