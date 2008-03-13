У Криму заарештували депутата - ”праву руку кримінального авторитета”

Міліція затримала депутата Сакської районної ради Криму Теймураза ТАТАРАШВІЛІ, який в 90-і роки скоїв втечу з місць позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ.

За його словами, на початку 90-х років ця людина була засуджена в Криму за вимагання і розбійні напади до 8 років позбавлення волі. Але у 1993 році Т.ТАТАРАШВІЛІ втік з-під варти, змінив прізвище на ТАТАШВІЛІ.

Як зазначив Г.МОСКАЛЬ, у 2006 році зазначений громадянин був засуджений умовно одним із судів міста Севастополя за вимагання і взяття заручників.

Як додав народний депутат, Т.ТАТАРАШВІЛІ, обіймаючи посаду депутата Сакської райради, входив до Блоку Наталії Вітренко, «і є правою рукою відомого кримінального авторитета, депутата кримського парламенту Олександра МЕЛЬНИКА».

За словами Г.МОСКАЛЯ, наразі Т.ТАТАРАШВІЛІ заарештований «і буде відправлений для відбуття покарання, а також буде порушено кримінальну справу за втечу». При цьому депутат зауважив, що не виключає, що також буде вирішуватися питання про відміну вироку одного із судів Севастополя, який виніс Т.ТАТАРАШВІЛІ м’який вирок, не врахувавши, що ця людина була засуджена раніше за тяжкий злочин.