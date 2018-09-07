У Київському національному економічному університеті відкрився перший в Україні інноваційний центр автоматизації бухгалтерського обліку та кадрів

Студенти Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана будуть вивчати діджитал-облік за допомогою системи автоматизації обліку ISpro, розробленої українськими фахівцями.

Київ. 6 вересня. УНІАН. У Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана відкрився Центр автоматизації бухгалтерського обліку та кадрів за підтримки українського розробника програмного забезпечення – групи компаній Linkos.

На відкритті сучасного класу для навчання студентів університету був присутній засновник компанії Линник Сергій Юрійович.

«Сьогодні комп'ютери – це канцелярське приладдя. Цифровий підпис, спеціалізовані програми та багато елементів IT вже сьогодні у бухгалтерському обліку! Зараз диджитилизация – це «must have» бухгалтерського обліку. Ми сподіваємося на продовження співпраці з КНЕУ, так як для нас важлива компетентність майбутніх фахівців. Ми бачимо точки дотику з ВУЗом і в науково-методологічної діяльності, при якій професори та провідні методисти можуть давати практичні рекомендації щодо функціоналу програмних продуктів. Наші фахівці, у свою чергу, вчать застосовувати в професійній сфері технології сьогоднішнього дня. Адже, можливо, тут наші майбутні клієнти або співробітники», - сказав Сергій Юрійович.

Як розповів комерційний директор компанії Дмитро Борисов, нову аудиторію в приміщенні столичного вузу обладнали спеціально для студентів бухгалтерських спеціальностей, де їх будуть навчати, в тому числі, працювати в системі, призначеної для автоматизації обліку і управління підприємствами, організаціями, бюджетними установами.

Сучасна аудиторія обладнана технікою: ноутбуками з подарованим також програмним забезпеченням ISpro і проектором, що на думку ініціаторів проекту створить кращі умови для якісного навчання студентів.

«ISpro – сучасна система ERP-класу, яка дозволяє контролювати всі напрями вашої організації, завдяки зручному обліку для бухгалтерії і кадрів, управління запасом, або навіть студентами. Все це автоматизується та відображається в одній системі, що значно спрощує роботу. ISproпобудована на сучасних стандартах ведення обліку та законодавчих нормах України. До того ж, система має найвищий рівень захисту, отриманої від Держспецзв'язку, з усіх подібних в Україні», - сказав Борисов.

У свою чергу, присутній на відкритті центру доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного економічного університету Дмитро Лук'яненко зазначив, що в сучасному центрі студенти будуть навчатися за абсолютно новою в Україні спеціалізації «Діджитал-облік».

«Співпраця КНЕУ та LinkosGroup вже має тривалу історію. Ми вивчали ринок, пропозиції, у результаті чого кооперація з цією компанією виявилася найбільш адекватною до тих завдань, які ставив перед собою університет. Не тільки в підготовці фахівців, а і в плані діджиталізації процесів бухобліку, кадрових процесів і т. п. Ми будемо вчити студентів на новому продукті. Студенти будуть одержувати нові знання, після яких не треба переучувати, вони будуть до всього готові. Це конкурентна перевага для ВНЗ. Це приклад успішної співпраці бізнесу та університету! Я дуже сподіваюся, що саме так будуть виглядати все аудиторії у ВУЗах України», - зазначив ректор.

За словами директора факультету обліку і податкового менеджменту КНЕУ Миколи Бондаря, завдяки подібним проектам галузь модернізується, а навчені фахівці готові до все більш відчутною автоматизації бухгалтерської діяльності:

«Наша спеціальність «бухгалтерський облік та оподаткування» вже виходить за межі ретроінформаційного забезпечення. Всі розуміють, що бухгалтери, аудитори, керівники можуть за допомогою програм вибудовувати які-завгодно звіти, аналітику, бачити статистику, що є потужним інструментом для використання у прийнятті стратегічних рішень.

Ми знаємо, що сучасні програми позбавляють від ручної роботи і спрощують бухгалтерську працю, тому навчаємо програмами своїх студентів. Коли з'явилася українська система ERP-класу ISpro, ми наочно можемо навчати їх і автоматизації управління.

На рівні навчальних процесів ми в КНЕУ плануємо показати кращі програмні продукти, які показали себе найбільш ефективними на ринку. Разом з LinkosGroup ми будемо сприяти професійному розвитку майбутніх фахівців».

Довідка УНІАН. Linkos Group випускає програмні продукти електронної звітності та електронного документообміну, серед яких найбільш популярна програма M.E.Doc і платформа ПТАХ, через яку здійснюється обмін, перша українська система класу ERP – ISpro, ключі ЕЦП і т. д. Програмні рішення створюються українськими фахівцями з урахуванням законодавчих норм держави.