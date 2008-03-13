Маршрутки розблокували центр Києва

Страйкуючі маршрутні таксі поїхали з центральних вулиць Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, протягом останньої години автобусні маршрутки, що зранку стояли вздовж центральних вулиць столиці, роз’їхалися, через що повноцінний автомобільний рух відновився.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у центрі Києва було обмежено рух транспорту через страйк приватних перевізників. Власники маршруток розмістили свій рухомий склад по обидва боки проїжджої частини таких центральних вулиць столиці як Хрещатик, Богдана Хмельницького тощо.

Близько 14-ї години виконавчий директор Асоціації перевізників-працедавців "Столиця" Валерій ЛИПЕЦЬКИЙ заявив журналістам, що акції протесту, у яких задіяно 600 мікроавтобусів, триватиме до 18-ї години.