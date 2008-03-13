Прогноз погоди на 14-15 березня

Завтра вдень на переважній більшості території України очікується хоча й хмарна, або хмарна з проясненнями, але без опадів погода. 15 березня дощі повернуться до Львова, Луцька, Хмельницького, Вінниці, Житомира та Рівного. Натомість підуть із Сум, Полтави, Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя.

У Львові, Ужгороді і Івано-Франківську, Луцьку, Рівному 14 березня прогнозується хмарна погода без опадів. Температура повітря вдень 6-8° тепла, вночі – +1-4°. 15 березня у Львові, Ужгороді та Рівному можливі невеликі опади Денна температура коливатиметься від 4 до 9° тепла. Нічна – від –1 до +3.

У Житомирі, Вінниці і Чернівцях завтра хмарно, без опадів. У Чернівцях вночі можливий невеликий дощ. Денна температура – +6-8°, нічна, – +1-4°. 15 березня у Чернівцях визирне сонечко. Житомир та Вінниця лишаться з хмарною погодою та ймовірністю дощів. Денна температура складе 4-6°, у Житомирі похолодає до 2-4 тепла вдень та до +0-4° вночі.

У Кіровограді, Миколаєві, Одесі, буде хмарно. У Херсоні і Бердянську пройдуть дощі. Температура вдень коливатиметься між 6 і 11° тепла. Вночі – від 2 до 5°. 15 березня дощі пройдуть вже у Херсоні та Бердянську. В Кіровограді, Миколаєві, Одесі буде хмарно, але сухо. Температура повітря трохи знизиться. До 5-9° тепла вдень та до 2-4° вночі.

У Ялті і Сімферополі завтра дощитиме протягом доби. Температура вдень 6-9°тепла, вночі – 4-6°. 15 березня ймовірність дощів збережеться лише вдень. Температура: +7-9° вдень і 2-4° вночі.

У Запоріжжі, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську і Харкові протягом доби прогнозуються дощі. Вдень буде 8-12° тепла, за виключенням Дніпропетровська та Запоріжжя – там похолодає до +2-4°. Вночі температура коливатиметься від +2 до +6°. 15 березня дощитиме лише у Харкові, Луганську та Донецьку. Температура вдень коливатиметься між + 6 та +8°, вночі від +1 до +3°.

У Полтаві та Сумах завтра пройдуть дощі. Температура повітря складе близько 2-4° тепла вдень та +1-3 вночі. У Черкасах та Чернігові буде мінлива хмарність, +5-9°вдень та 2-4 тепла вночі. 15 у всіх чотирьох містах буде хмарно, але без опадів. Денна температура – від 5 до 9 тепла, нічна – від +1 до+4°.

14 березня в столиці очікується мінлива хмарність, зранку невеликий дощ денна температура: 5-7° тепла, нічна - +2-4. Вітер переважно західний 14-21 км/год. 15 березня можливий легкий дощ, вночі – дощ зі снігом. Вдень - +5-7°, вночі - +3-5°.

За матеріалами сайтів uaportal.com і pogoda.ua