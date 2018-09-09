Ювілейний День міста вінничани відзначили разом із найвищим керівництвом держави і закордонними гостями (фото)

Вінниці виповлилося 655 років.

Вчора Вінниця відзначила особливий День народження – місту виповлилося 655 років, адже перша писемна згадка про місто датується 1363 роком. Також громада відзначила 380-річчя фактичного існування у місті Магдебурзького права та 25-та річницю відновлення герба Вінниці. Крім того, цього року виповнюється 60 років партнерства між містами-побратимами Вінницею і Кельце (Польща).

З цієї нагоди до міста приїхало чимало гостей. Попри дощову погоду, вінничани зібрались у центрі міста на святкування свого спільного ювілею. Разом із вінницькою громадою День міста відзначали перші особи держави – президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, народні депутати. А також багато закордонних друзів та партнерів міста.

Вітаючи вінничан з іменинами президент сказав: «Вінниця вміє не тільки святкувати – у 2014 році під час початку російської агресії вінничани були першими, які відправили добровольців і волонтерів на фронт. Штаб військово-повітряних сил з першого дня війни забезпечив прикриття мирного неба України! Вінниця і Вінниччина вміють працювати – вінницькі Прозорі офіси все ще залишаються найефективнішими і найкращими. Вінниця і Вінниччина вміють пам’ятати історичні традиції: 100 років тому саме у Вінниці була столиця УНР, тут Симон Петлюра думав про забезпечення української державності. Саме тому сьогодні, як і кожен рік, коли ми святкуємо День міста, я разом з вами».

Також Петро Порошенко поділився з вінничанами, що 8 вересня особлива дата для його родини – 34 роки тому саме у цій день він та його дружина марина Порошенко одружились.

Привітав своїх земляків прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, для якого День народження Вінниці завжди особливе і близьке серцю свято.

«Дорогі і дуже близькі мені вінничани та всі наші друзі, які сьогодні приїхали до нашої славетної Вінниці! Насправді наше місто неперевершене, але це все відбулося завдяки вам. Ми прийшли не самий простий шлях, попереду багато випробувань, але ваша вимогливість до влади, до себе, дає прекрасний результат. Мене іноді запитують, в чому успіх Вінниці?! Фундаментальним початком нашого успіху громади було те, що влада почала поважати вінничан. Так, само з поваги до кожного із вас і до проблем кожного з вас, саме в об’єднанні наших прагнень – ми можемо якісно робити свою справу. Я радію сьогодні, що тисячі людей виходять на вулиці, посміхаються один одному. Я глибоко переконаний, що ви сьогодні під проводом міського голови Сергія Моргунова пишете новітню історію прекрасної, славетної Вінниці, і нам не завадить будь-яка погода. Зі святом, рідна Вінниця!», - сказав Володимир Гройсман.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов підкреслив, що Вінниця має багату історію і давні традиції самоврядування, і водночас – попереду багато планів, щоб місто і далі залишалось лідером серед міст України: «Сьогодні ми точно знаємо, що нам потрібно робити, щоб Вінниця і надалі залишалась лідером по багатьох показниках. На сьогоднішній день наше місто дійсно місто-лідер, тому що до нас приходять будувати заводи інвестори з світовим ім’ям, ми зводимо нові дитячі садки, будуємо школу, стадіони, розвиваємо транспорт та інфраструктуру. Створюємо нові парки та сквери. І це все – ваша заслуга, шановні вінничани! Але разом із тим останні чотири роки ми не могли б рухатись так швидко і ефективно, якби не реформа децентралізації. І тут я хочу подякувати і Президенту України Петру Порошенку, і Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману і народним депутатам за всебічну підтримку місцевого самоврядування і його реформ».

Цього року у День міста діяло ряд локацій, які розповідали вінничанам про історію міста – від давніх часів до новітньої історії міста. Вперше на одній із них було продемонстровано символи місцевого самоврядування, що здавна надавались місту разом із Магдебурським правом, - це клейноди міського голови: коллар - геральдичний нагрудний знак та ключ від міста, який уособлює історичну спадщину та колорит Вінниці.

Цього року міські клейноди поповнились церемонійною печаткою. Як і інші історичні символи місцевого самоврядування, сучасна печатка виготовлена за ініціативи ювелірного центру «Діадема» в якості подарунку до Дня міста. Композиція символічно зображує великий герб Вінниці з лицарем та козаком обабіч гербового щита, які мають у своїй основі дві печатки – церемонійну та печатку міського голови.

Церемонійну печатку під час урочистого відкриття свята секретарю Вінницької міської ради Павлу Яблонському передав автор, засновник та власник ювелірного центру «Діадема» Григорій Дерун. В подальшому міські клейноди займуть почесне місце серед експонатів майбутнього Музею історії Вінниці.

Після завершення урочистої церемонії відкриття Дня міста відзначення 655-річчя Вінниці продовжилось програмами на усіх святкових майданчиках.