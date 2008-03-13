Кабмін затвердив умови продажу чотирьох київських заводів разом із землею

Кабінет міністрів України затвердив умови продажу державних пакетів акцій ВАТ “Науково-виробничий комплекс “Київський завод ім. Петровського” (93,7%), ВАТ «Київський мотоциклетний завод» (100%, окрім пільгової передплати), ВАТ «Завод «Маяк» (100%, з них 7% - за пільговою передплатою), ВАТ «Київський завод реле і автоматики» (58,94%) разом із земельними ділянками.

Відповідні розпорядження Кабміну (всі від 5 березня 2008 року) оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Відповідно до розпоряджень, уряд доручив Фонду державного майна спільно з Державним комітетом із земельних ресурсів у визначені законодавством терміни внести земельні ділянки до статутних фондів цих ВАТ і забезпечити визначення початкової вартості пакетів акцій, що підлягають продажу.

Затверджені умови продажу є однотипними для всіх чотирьох підприємств і, зокрема, передбачають нарахування і сплату до держбюджету дивідендів, нарахованих на держчастку в 2007 році, а також за ту пору 2008 року, поки вона знаходилася в держвласності, у розмірі 35% від чистого прибутку.