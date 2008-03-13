Завтра київські маршрутки відновлять роботу

Маршрутні таксі, які від сьогоднішнього ранку стояли на центральних вулицях Києва в рамках страйку приватних перевізників, залишили центр міста і завтра відновлять роботу.

Як прокоментував УНІАН ситуацію голова Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників (ВААП) Віталій РЕВА, це не пов`язано з успішним проведенням переговорів із столичною владою. «Вони просто зараз роблять маневр активності, підвищують активність, тобто рухатимуться, перебудовуватимуться, можливо, навіть трохи затримають рух на Хрещатику. Але ні про що не домовилися, вони роз`їжджаються, їх проігнорували повністю», - заявив В.РЕВА.

За його словами, проте, завтра маршрутки відновлять свою роботу. «Вони завтра вийдуть на роботу, сьогодні ні, - до 18 години роз`їдуться... Сьогодні, думаю, вони не працюватимуть – вони цілий день простояли. Можливо, хтось захоче вийти, але думаю, організовано вони не зуміють, тим більше водії просиділи цілий день. Завтра вже повинні вийти в робочому режимі», - сказав голова ВААП.

В.РЕВА підтвердив наміри і надалі продовжувати переговори з властями Києва, і у разі їх провалу - провести чергову акцію. «Вони зараз роз`їдуться, а потім, 25 березня або в цих числах вже проводитиметься чергова акція, але вже буде всеукраїнська її підтримка», - зазначив він.

За даними В.Реви, координувати акцію буде ВААП, куди входять не тільки приватні перевізники, але й «Київпастранс». Формат акції буде визначений завтра на засіданні правління ВААП, уточнив він. Крім того, завтра о 16.00 перевізники мають намір зустрітися з міністром транспорту Йосипом ВІНСЬКИМ.

Також у дні напередодні чергової акцій перевізники мають намір добитися зустрічі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ або главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ, «оскільки на цьому етапі нас проігнорували, до нас не вийшов жоден заступник голови КМДА», повідомив В.РЕВА.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня перевізники маршрутних таксі столиці почали страйк, вимагаючи підвищення тарифів на перевезення пасажирів. Того ж дня В.РЕВА повідомив, що водії маршрутних таксі 13 березня заблокують центр Києва, якщо столична влада не виконає їх вимоги.

Сьогодні, 13 березня, в центрі Києва було обмежено рух транспорту через страйк приватних перевізників. Власники маршрутів розставили свій рухомий склад по обидві сторони проїжджої частини таких центральних вулиць столиці, як Хрещатик, Богдана Хмельницького та інших.

Виконавчий директор Асоціації перевізників-роботодавців "Столиця" Валерій ЛИПЕЦЬКИЙ заявив, що київська міська влада ігнорує вимоги приватних перевізників.