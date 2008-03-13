Нафтогаз досі не знає, хто постачатиме газ в Україну?

Угода про розвиток відносин у газовій сфері між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» не містить комплексного вирішення українсько-російських газових суперечностей, у першу чергу найбільш насущних для української сторони.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин БОРОДІН.

На думку експерта, угода не дає відповідей на питання: хто поставлятиме газ Україні в 2008 році – RosUkrEnergo AG чи «Газпром». За його словами, пункт 1 Угоди залишає двозначне трактування цього питання, тобто буде предметом подальшого торгу між компаніями.

Другий пункт Угоди обумовлює створення для роботи на внутрішньому ринку України дочірньої або афільованої компанії «Газпрому», яка зможе продавати середньоазіатський газ (купується у «Нафтогазу») безпосередньо українським промисловим споживачам в обсязі 7,5 млрд. кубометрів щорічно, зазначив К.БОРОДІН.

Водночас, за його словами, Угода не обумовлює (тобто не відкидає) можливість самостійної закупівлі українською дочірньою компанією «Газпрому» природного газу російського походження безпосередньо у ВАТ «Газпром» і його постачання українським споживачам в обхід «Нафтогазу» і поза наданою квотою.

«Враховуючи, що регулювання ціни середньоазіатського газу перебуває у винятковій компетенції «Газпрому» (який є контрактодержателем), не можна виключати, що в 2009 році ціна імпорту середньоазіатського газу перевищить ціну російського і, таким чином, 100% дочірня компанія «Газпрому» одержить монополію на імпорт найбільш дешевого газу для потреб України, а закупівля середньоазіатського палива «Нафтогазом» виявиться недоцільною», – зазначив експерт.

Разом із тим, К.БОРОДІН додав, що ціна закупівлі «Нафтогазом України» у RosUkrEnergo AG російського природного газу в першому кварталі в обсязі 1,4 млрд. кубометрів – названа у заявах для преси «Нафтогазу» і «Газпрому» як 315 дол. за тисячу кубометрів – не зафіксована в Угоді.

«Це означає, що названа ціна є неостаточною, і може бути переглянута, або сторони підписали ряд інших документів, які можуть містити додаткові, невигідні Україні умови. Так само, в Угоді не визначений статус закупівлі російського природного газу як товарний кредит, не обумовлюються умови і механізм повернення даного товарного кредиту «Нафтогазом», – сказав К.БОРОДІН.

Крім того, за словами експерта, закупівля «Нафтогазом» російського природного газу за ціною 315 дол. за тисячу кубометрів прямо суперечить директивам Президента на переговори з «Газпромом» від 26 лютого 2008 року.

Угода також не обумовлює терміни проведення розрахунків за спожитий споживачами НАК «Нафтогаз України» природний газ з постачальником, що залишає можливість повторення конфлікту між сторонами відносно термінів оплати, сказав К.БОРОДІН.

Він також зазначив, що Угода не визначає базових принципів постачання природного газу в Україну на 2009 рік і подальші роки. Таким чином, врегулювавши питання, важливі для російської сторони, – обсяги і вартість спожитого газу, механізм розрахунків, допуск ВАТ «Газпром» на внутрішній ринок України, – українська сторона не створила основу для переговорів про ціну газу на 2009 і подальші роки, які б відповідали національним інтересам.

«Враховуючи консолідовану позицію країн центральноазіатського регіону в питанні необхідності переходу з 2009 року на європейські ціни на газ, що експортується ними, українська сторона стоїть перед реальною перспективою переходу з 2009 року на закупівлю газу за європейськими цінами без будь-якого адаптаційного періоду», – додав К.БОРОДІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин в газовій сфері. Відповідно до документа, з березня по грудень 2008 року в Україну буде поставлено газ центрально- і середньоазіатського походження в обсязі не менш як 49,8 млрд. куб. м за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м. Покупцем газу на кордоні з Україною буде НАК «Нафтогаз України». При цьому поставки середньоазіатського газу в січні-лютому в обсязі 5,2 млрд. куб. м будуть повністю оформлені й сплачені за контрактами «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго».

Додатково до обсягів центрально- і середньоазіатського газу НАК «Нафтогаз України» оформить із «РосУкрЕнерго» контракт купівлі-продажу російського газу, поставленого до України в січні-лютому 2008 року за базовою ціною 315 дол. за тис. куб. м, розрахунки за який можуть бути здійснені шляхом повернення відповідних обсягів газу.

Крім того, відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі постачання газу промисловим споживачам України в обсязі не менш як 7,5 млрд. куб. м.

Раніше газ промисловим споживачам України поставляло спільне підприємство «Нафтогазу України» і «РосУкрЕнерго» – ЗАТ «УкрГаз-Енерго».