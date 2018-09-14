В УПЦ КП заявили, що в Україні немає жодного міліметра власності Московського патріархату

У Московському патріархаті постійно погрожують, що не віддаватимуть єдиній церкві Києво-Печерську та Почаївську лаври.

За чинним українським законодавством право власності на майно визнається лише за громадами, парафіями, братствами, монастирями, але не за церквою загалом, таким чином у Московського партріархату в Україні немає жодного власного майна.

Про це в в інтерв’ю "Українській правді" розповів керівник Інформаційного відділу Київського патріархату, архієпископ Євстратій (Зоря).

"В Україні немає жодного храму Московського патріархату. Жодного квадратного міліметра власності Московського патріархату чи Української православної церкви, як вони себе називають, немає. І Київського патріархату немає. І католицької церкви. З однієї простої причини – українське законодавство визнає таке право лише за релігійними громадами, парафіями, монастирями, братствами, місіями, керівними церквами. Але не за церквою загалом", - заявив священик.

Він також зазначив, що церква в Україні не є юридичною особою, а тому всі майнові права належать громадам або державі. Це також розповсюджується і на лаври.

"Усі лаври є державною власністю. Вони були до певного часу власністю відповідно міста Києва і Тернопільської області. Але десь на початку 2000-х років було ухвалено рішення про передачу їх з власності місцевих громад до державної власності як відповідні заповідники. Тепер права на них передані до Міністерства культури. Тому коли йдеться про власність, то в усіх лаврах власником є держава, а відповідні монастирі Московського патріархату є користувачами цього майна", - підкреслив архієпископ Євстратій.

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Нагадаємо, в УПЦ МП неодноразово погрожують тим, що у разі надання Томосу про автокефалію українській церкві почнуться захоплення їхніх храмів та особливо лавр, які представники Московського патріархату не планують віддавати за будь-яку ціну.

На початку вересня у Стамбулі завершився великий архієрейський Собор. Українське питання на ньому було головним. Ієрархи були проінформовані про рішення Патріарха Варфоломія надати автокефалію українській церкві і не висловлювали принципових заперечень. Далі - остаточне ухвалення документів на Священному синоді.

Питання надання автокефалії можуть розглядати одночасно з питанням зняття анафеми з нинішнього очільника Української православної церкви Київського патріархату Патріарха Філарета. Від церкви Філарета відлучила Москва ще 20 років тому за те, що створив Київський патріархат.

Вселенський патріархат також призначив своїх екзархів (представників), які представлятимуть Константинополь у Києві - архієпископа Даніеля Памфілона зі Сполучених Штатів та єпископа Іларіона з Едмонтону, Канада. У Москві розцінили призначення екзархів як "безпрецедентне та грубе вторгнення на свою територію" та заявили, що "не залишать це без відповіді".