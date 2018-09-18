Грають самі себе: у фільмі про Іловайську трагедію знімаються безпосередні учасники подій (відео)

Грати самих себе запросили тих, хто вийшов з Іловайського котла.

Художній фільм про одну з найстрашніших подій за часів української незалежності, коли в Іловайську чотири сотні бійців загинули і ще п'ять сотень зазнали поранень, знімають нині в столиці.

Як йдеться в сюжеті ТСН, відтворюють усе – від заходу добровольців у місто до утворення котла, і до "зеленого коридора", у якому російська армія розстріляла колону українських бійців.

Творці стрічки кажуть, сценарій максимально наближений до реальних подій. Для цього ж, грати самих себе запросили тих, хто вийшов з Іловайського котла.

Київ. Околиця міста. Тут в одній з промзон висить прапор так званої "Донецької народної республіки". Це не диверсія. Тут знімають фільм про Іловайську трагедію. І саме цю ганчірку, кажуть реквізитори, знайти було найважче. Адже з окупованої території не завезеш – небезпечно. А друкувати в Києві це типографії відмовлялись. І тоді знімальна група і типографії знайшли компроміс. І на кожній такій ганчірці написали "Смерть москалям! Негайно!".

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Нині на знімальному майданчику відтворюють бої в самому Іловайську. Зокрема, сцену загибелі біля комендатури бійця на псевдо Шульц. Шульц, він же Сергій Шкарівський, пройшов Майдан, у складі батальйону "Донбас" звільняв Попасну і Лисичанськ. В Іловайську 19 серпня 2014-го снайпер бойовиків убив його, коли Шульц ішов до комендатури знімати триколор самопроголошеної "ДНР" і вішати український прапор.

Грає Шульца актор Олександр Мавріц. На бійця він дещо схожий, але, каже, завдання копіювати цілком свого героя від режисера не було.

Професійних акторів на знімальному майданчику - одиниці. Більшість бійців грають самі себе. Це свідомий вибір режисера і сценариста.

"Сумно, коли бійці в кінозалі кричать, що так насправді не було. Хочеться, щоб вони в першу чергу сказали, що так, це правда, тому цей баланс ми й намагаємось знайти", - говорить режисер Іван Тимченко.

"Дуже багато сюжетних ліній, які стосуються і війни, і не скажу миру, а життя людей в умовах війни", - каже сценарист Михайло Бриних.

Боєць на псевдо "Німець" із котла вийшов живим, але півроку після провів у полоні бойовиків. На участь у зйомках погодився, не роздумуючи. Хоча, каже, знову переживати всі ті події важко. Тож сценарій "Німець" не читав.

"Що за чим йде, я і так знаю. Нам не треба цього грати, ми просто відтворюємо ці емоції", - каже боєць батальйону "Донбас" "Німець".

Іловайську історію відтворюють у Києві, на Кіровоградщині та Чернігівщині. На Донбасі зйомок не буде.

У прокат фільм має вийти в п'яту річницю Іловайської трагедії - в серпні 2019-го.