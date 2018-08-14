В Україні починаються масштабні зйомки фільму про звільнення Іловайська від бойовиків

В основу сценарію художнього фільму покладена історія ветеранів батальйону "Донбас", які брали участь у визвольній операції.

Основна сюжетна лінія розгортається безпосередньо в місті Іловайськ, яке українські військові звільняли у серпні 2014 року.

Саме тоді добровольці взяли під контроль ліву частину міста – до залізничної колії і закріпились. Але під час вуличних боїв було поранено командира штурмової групи батальйону "Донбас" під позивним "Бішут", який разом із своїм пораненим побратимом із позивним "Нікітос", залишились в оточенні у центрі міста. Бійці знайшли укриття в квартирі багатоповерхівки і перебували там близько місяця. Виживати їм протягом всього часу допомагали місцеві жителі, передає "5 канал".

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Сценарист картини – Михайло Бриних працював над створенням сценарію більше двох років і поклав в основу сюжету численні матеріали ЗМІ про Іловайську операцію. Зокрема, з інтерв’ю тележурналіста Дмитра Тузова із Тарасом Костанчуком (Бішутом) та інтерв’ю журналіста "Радіо Свобода" Мар'яна Кушніра з Євгеном Нікітченком (Нікітосом). Загалом два роки готувався сценарій.

"Іловайська історія" – це фільм про зміну свідомості людей зі сходу України, які підтримували мітинги проти "укро-фашистів", але змінили свої переконання і не тільки не видали поранених бійців бандитам, а й допомогли їм вижити та покинути окупований Іловайськ. Це історія патріотизму, героїзму, ненависті та любові.

Зйомки відбуватимуться з серпня по жовтень 2018 року. Прем’єра картини запланована на серпень 2019 року, до п’ятої річниці Іловайської трагедії.