До бази "Миротворця" почали вносити жителів Закарпаття з угорським громадянством

Перших п'ять осіб вже зафіксовані у "Чистилищі".

В базі сайту "Миротворець" почали з'являтися українці, які отримали угорське громадянство на Закарпатті.

Про це повідомляється на сторінці "Миротворця" в Facebook.

"Перша п'ятірка порушників Конституції і Закону України про громадянство зафіксована в Чистилище. Всі дані про наявність у вказаних громадян України незаконного угорського громадянства підтверджені", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, днями в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі.

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"Клянуся, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, буду захищати і служити Угорщини. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства". Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українця пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Клімкін заявив, що Україна неодноразово попереджала Угорщину і відреагує на видачу угорських паспортів. Також він натякнув, що Україна може вислати угорського консула, і заявив, що Україна не відступить у проведенні проукраїнської політики на Закарпатті.

У свою чергу, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погрожує вдатися до нових заходів для перешкоди європейської та євроатлантичної інтеграції України.