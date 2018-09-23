В Україні заборонили ввезення російських детективів Устинової і "Велику книгу з нумерології"

Державний комітет телебачення і радіомовлення України відмовив ряду фірм дозволів на ввезення з території Росії книг через ознаки наявності в них антиукраїнської пропаганди.

Підставою стали висновки експертної ради, яка звернула увагу на упереджене трактування історичних подій і нав'язування імперських ідеологічних доктрин.

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Як повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо, під забороною опинилися детективні романи Дарії Дезомбре та Тетяни Устинової, у яких героїзуються силові структури країни-агресора. Обидві книги видані московським видавництвом "Ексмо".

"Імпортери видавничої продукції не отримали дозвіл на ввезення книги "Все, что должен знать каждый образованный мальчик" московського видавництва "АСТ", у якій нав’язуються ідеї "русского мира", пропагуються імперські геополітичні доктрини, що передбачають об’єднання народів навколо держави-агресора", - повідомляють у комісії.

Там також звітують про заборону поширення 5-тисячного накладу "Великої книги нумерології" Олександрова, де фальсифікується історія України та звеличується президент РФ Володимир Путін. Через ненормативну лексику та образи на адресу українців заборонено також завозити і поширювати 10 тисяч екземплярів книги Андрія Филимонова "Головастик і святі".