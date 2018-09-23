Мати Кузьми Скрябіна поскаржилась на безсоромне використання його портрету задля реклами ритуальних послуг

Жінка хоче привернути до подібних фактів увагу ЗМІ та правоохоронців.

Мати музиканта Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко звернулась по допомогу до фанів загиблого музиканта, аби встановити господарів фірм ритуальних послуг, які використовують портрет Скрябіна в рекламних цілях.

Читайте такожУ Львові на вихідних відбудеться концерт до ювілею Кузьми "Скрябіна"

«Допоможіть виявити і знешкодити Мародерів-господарів похоронних фірм ,які використовують портрет мого сина в рекламних цілях. Роблять лже могили на своїх показових майданчиках з повністю Андрійковими даними.Таких прикладів вже чимало нам повідомили. Ми самі їх всіх не можемо виявити», - зазначила вона.

Мати музиканта запропонувала у випадку виявлення таких фактів дзвонити їй, або відправляти інформацію через месенджери. За її словами, за мірою надходження таких матеріалів будуть задіяні медіа та правоохоронці.

«Я думаю ,що всі люди України мене підтримають-це кощунство і мародерство,яке не має аналогів нігде у світі!Наживатися таким чином на зображенні людини,яка не шкодувала свого життя за Україну! 0983338320 тел і вайбер. Благаю про допомогу!!», - вказала Кузьменко.

Нагадаємо, Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Цього року, 17 серпня, засновник культового українського гурту «Скрябін» міг би святкувати свій 50-й день народження.