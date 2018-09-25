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На Сумщині лікар вимагав 140 тисяч гривень хабара від ветерана АТО за встановлення інвалідності

01:39, 25 вересня 2018
Суспільство
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Лікар вимагав 140 тисяч гривень хабара від ветерана АТО / фото ssu.gov.ua

У Сумській області викрито голову лікарсько-кваліфікаційної комісії, який вимагав від учасника операції Об’єднаних сил 140 тис. грн за позитивний висновок про необхідність встановлення інвалідності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, в рамках кримінального провадження Конотопською місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області та Конотопського відділу поліції задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди головою лікарсько-кваліфікаційної комісії однієї з міських лікарень області.

фото ssu.gov.ua

«У понеділок, 24 вересня, після одержання 56 тис. грн голова комісії затвердив відповідний висновок. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення медику про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України», – зазначає прес-служба відомства.

Після одержання 56 тисяч гривень голова комісії затвердив позитивний висновок щодо надання інвалідності / фото ssu.gov.ua

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі суд ухвалив рішення заарештувати з правом застави по 2 млн грн двох поліцейських, які підкинули чоловікові наркотики і вимагали $1,5 тис. Поліцейських було затримано 20 вересня в Одесі.

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Теги: #хабар#Сумщина#лікар#ветеран АТО#призначення групи інвалідності