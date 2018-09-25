На Сумщині лікар вимагав 140 тисяч гривень хабара від ветерана АТО за встановлення інвалідності

Після одержання 56 тисяч гривень голова комісії затвердив позитивний висновок щодо надання інвалідності.

У Сумській області викрито голову лікарсько-кваліфікаційної комісії, який вимагав від учасника операції Об’єднаних сил 140 тис. грн за позитивний висновок про необхідність встановлення інвалідності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, в рамках кримінального провадження Конотопською місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області та Конотопського відділу поліції задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди головою лікарсько-кваліфікаційної комісії однієї з міських лікарень області.

«У понеділок, 24 вересня, після одержання 56 тис. грн голова комісії затвердив відповідний висновок. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення медику про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України», – зазначає прес-служба відомства.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі суд ухвалив рішення заарештувати з правом застави по 2 млн грн двох поліцейських, які підкинули чоловікові наркотики і вимагали $1,5 тис. Поліцейських було затримано 20 вересня в Одесі.