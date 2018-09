Найбільший інтернет-магазин одягу та взуття оголосив глобальний сезонний розпродаж

Компанія «Каста» анонсує великий сезонний розпродаж на честь святкування Дня клієнта.

День клієнта – один із найважливіших у році. Ми готуємо найкращі пропозиції для клієнтів, щоб подякувати за те, що вибрали нас в умовах інформаційного шуму і великої кількості різних пропозицій», – повідомляє прес-центр Kasta.

У вівторок, 25 вересня, інтернет-магазин Kasta відзначає День клієнта, і на сайті стартує великий сезонний розпродаж, асортимент якого повністю складений на підставі побажань клієнтської бази, яка на сьогодні становить близько 6 мільйонів осіб, і сезонності товарів різних типів.

У понад 130 акціях, які виходять «хвилями» щогодини, починаючи з 6:00, представлено широкий асортимент товарів таких категорій:

одяг та взуття;

товари для дітей;

косметика і парфумерія;

аксесуари та прикраси;

білизна;

товари для дому;

спортивні товари.

У розпродажу беруть участь товари таких відомих брендів, як H & M, & Other Stories, IKEA, Adidas, Arber, Berghoff, Blizzarini, C & A, Columbia, Conte, COS, Diesel, Furla, Geox, Guess, Hi-Tec, LEVI'S, Lidl, Lotto , Mango, Marks & Spencer, Massimo Dutti, Northland, Orsay, Pierre Cardin, Puma, Reebok, Reima, Respect, S.Oliver, Springfield, Tommy Hilfiger, VD one, Zara і багато інших.

Слід зазначити, що під час розпродажу ви можете скористатися додатковими можливостями:

при оплаті будь-якою банківською картою діє 5% знижки на всі покупки;

старт акцій у додатку відбувається на 15 хвилин раніше;

безкоштовна доставка до відділень Kasta, на роботу або додому для власників карти Black;

примірочні в кожному з 93 відділень Kasta по всій країні;

безкоштовне повернення товару і миттєве нарахування грошей на карту;

читачі нашого видання можуть скористатися промо-кодом «unian-50» на знижку в розмірі 50 грн при покупці товарів на 400 грн і більше.

В інтернет-магазині Kasta стверджують, що їхня місія – постійно дивувати клієнтів за допомогою інновацій, роблячи онлайн-шопінг зручнішим, дешевшим і швидшим. Компанія завжди намагається дивувати своїх клієнтів новими продуктами і високоякісним сервісом – це підхід, який лежить в основі стратегії розвитку компанії на ринку.

Нагадаємо, що Kasta є родоначальником розпродажу «Чорна п'ятниця» в Україні, вперше проведеному тоді ще modnaKasta*. «Ми вже зараз готуємо Black Friday 2018 – наш щорічний челендж. Завдання – зібрати для вас найкращі бренди за дуже крутою ціною і швидко їх доставити», – уточнюють у компанії.

* На початку літа 2018 року компанія зробила ренеймінг, після чого modnaKasta стала Kasta, змінивши продуктову стратегію з Fashion на lifestyle.