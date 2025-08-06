При цьому одночасний онлайн Stormgate не зміг дістатися навіть до тисячі осіб.

Безкоштовна Stormgate дісталася до релізу, рівно через рік після виходу в ранній доступ. Над стратегією працює Frost Giant, студія, яку зібрали колишні розробники Warcraft 3 і StarCraft 2. Але все виявилося не так райдужно.

У першу добу після релізу в Steam одночасно грали лише 986 осіб, майже в п'ять разів менше, ніж було на старті раннього доступу в 2023 році.

Перші відгуки виявилися змішаними. Люди скаржаться, що Stormgate не відчувається як наступна велика RTS і навряд чи зможе замінити StarCraft 2, незважаючи на гучні імена за спиною проєкту.

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Критика також стосується монетизації: щоб отримати доступ до всіх героїв і місій, потрібно купувати одне з платних видань - за 40, 50 або навіть 65 доларів. Особливо це розлютило тих, хто очікував на повноцінну free-to-play модель, де донат - лише опція, а не необхідність.

Також скаржаться на баги та нестабільні сервери. Розробники стверджують, що вже запланували низку великих апдейтів, про що розповідали ще в липні.

Раніше ми розповідали, що гравці закидали Battlefield 2042 негативними відгуками Steam. Тепер для запуску гри потрібно лізти в BIOS.

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