Майже половина українців не вважають себе європейцями

Більша частина українців вважає, що для того, аби почувати себе європейцем, треба мати відповідний рівень матеріального добробуту.

Майже половина опитаних громадян України заявляють, що не вважають себе європейцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені на круглому столі результати загальнонаціонального соціологічного опитування населення України, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології за підтримки проекту Європейського Союзу "Громадська синергія".

Зокрема, серед опитаних 27,9% респондентів відповіли, що скоріше не вважають себе європейцями, а 20,5% - безумовно не вважають.

Водночас, 29% відповіли, що скоріше вважають себе європейцями, і 15% - безумовно вважають себе європейцями.

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Також соціологи запропонували опитаним відповісти на питання, що треба для того, щоби відчути себе європейцями. Респонденти могли одночасно обрати не більше 3-х відповідей із запропонованих варіантів.

Так, 45,9% вважають, що для цього треба мати певний рівень матеріального добробуту, 33,9% - відчувати себе захищеним законом, 21,2% - поважати цінності демократії та прав людини, 17,4% - відчувати себе вільною людиною, 15% - нічого не треба, українці і так є європейцями, 5,4% не змогли відповісти.

Дослідження проведене з 16 до 28 серпня 2018 року. Всього був опитаний 2041 респондент віком від 18 років у всіх регіонах України (в 110 населених пунктах), за винятком Автономної республіки Крим та окупованих територій у Луганській та Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, українці розказали, хто на їх думку є рушієм євроінтеграції в країні.