Офіцер США назвав головну причину інцидентів у ЗСУ із мінометами "Молот"

Капітан 1-го рангу ВМС США у відставці зазначив, що українській армії бракує професіоналізму.

Солдати Збройних Сил України при нещасних випадках, пов'язаних з мимовільними вибухами зброї, ризикують залишитися без компенсацій по страховці.

Про це розповів капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Гарі Табах і таємний гість програми на телеканалі «Обозреватель» - експерт у сфері українських озброєнь, який побажав зберегти анонімність. Вони прокоментували серію трагедій, пов'язаних з використанням міномета "Молот".

Як зазначив український експерт, бійці ЗСУ застраховані, і це компетенція Міністерства оборони.

"Але є з цим одна проблема, яка стосується інцидентів з вибухом зброї з якихось причин. Якщо бійці будуть визнані винними в тому, що вони неправильно експлуатували військову техніку, вони не отримують належних компенсацій. Таким чином, караються не вони - вони вже і так достатньо покарані - а їхні родини. Це найголовніша проблема", - підкреслив він.

У свою чергу, Гаррі Табах заявив, що "в Америці це не так відбувається".

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"Якщо солдат неправильно використовував техніку і постраждав через це, це не зовсім його провина, це провина його командирів - проблеми з дисципліною або недоробки. Коли ви дивитеся американські новини і показують наші війська в Іраку або Афганістані - подивіться уважно - у всіх каски пристебнуті, палець з курка знято. Це професіонали, солдати, які служать по 5-10 років. Це їхня робота", - підкреслив військовий США.

"Тому, якщо навіть у мене боєць після служби поїхав додому на машині, не пристебнувся і потрапив в аварію - це моя провина, що у мене недисциплінований боєць, це моїй кар'єрі кінець", - додав він.

"Тут брак професіоналізму, професіоналів немає. Я бачив, як це відбувалося в Польщі. Ми навчали в Польщі фахівців - вони вже розмовляють англійською, знають, як управляти кораблем - вони їхали в Англію або Німеччину на роботу. Втрачали професіоналів, а професіонали не люблять крадійства, вони хочуть, щоб їхня робота отримувала оцінку. А коли фахівців замінюють люди другого сорту - ось ті вже злодійкуваті - тому виходить ця "труба" (міномет "Молот" - ред.)", - пояснив Табах.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот". Загинули троє військовослужбовців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, що базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро осіб під час вибуху отримали поранення.

9 липня голова комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін з посиланням на дані експертів заявив, що марка сталі, з якого виготовлено ствол міномета М-15 "Молот", не відповідає технічним характеристикам, - вона м’якша, ніж повинна бути.

Він також стверджував, що внаслідок вибуху міномета на Рівненському полігоні загинули 12 осіб, ще 38 зазнали поранень.

11 липня на Рівненському полігоні проводили слідчий експеримент з метою встановлення причини вибуху міномета.

19 вересня голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський заявив, що військова прокуратура засекретила висновки експертизи, проведеної після вибуху міномета “Молот”.

23 вересня на Донеччині під час ведення вогню у відповідь противнику двоє військовослужбовців зі складу мінометного розрахунку отримали легкі дотичні поранення внаслідок вибуху міни у каналі ствола міномету М120-15 “Молот”.