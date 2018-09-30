Аналітики порахували, скільки треба працювати, щоб заробити на новий iPhone (відео)
21:05, 30 вересня 2018Суспільство
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Аналітики зібрали таблицю співвідношення середніх зарплат у різних країнах і цін на iPhone.
iPhone XR / REUTERS
Швейцарцям треба попрацювати всього 5 днів, щоб купити новеньке "яблучко", жителям Арабських Еміратів, Люксембургу, Норвегії, Данії та США - трохи більше 7 днів. А пакистанцям і казахам - аж 86.
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Україна опинилася на 2-му місці з кінця. Українцям треба працювати аж 136 днів - близько чотирьох місяців. І це за умови, що на телефон підуть усі зароблені гроші.
Після України у списку ідуть Філіппіни - там потріьно працювати 156 трудоднів.
Аналітики зібрали таблицю співвідношення середніх зарплат у різних країнах і цін на iPhone
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