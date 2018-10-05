В Раді закликали МОН змінити проект Умов прийому до закладів вищої освіти у 2019 році

Члени комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти закликали МОН змінити проект Умов прийому до закладів вищої освіти у 2019 році

3 жовтня 2018 року відбулось повторне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, метою проведення якого стало обговорення проекту «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році», який, на думку учасників заходу, потребує суттєвого доопрацювання відповідно до вимог Конституції України.

Депутати-члени Комітету одноголосно не підтримали пропозиції щодо підвищення мінімального прохідного балу ЗНО з певних спеціальностей та розширення застосування практики введення ЗНО при вступі до магістратури. У своїх виступах ректори вищих навчальних закладів вкотре наголосили на тому, що наявність додаткових єдиних вступних випробувань з елементами ЗНО при вступі до магістратури призводить до зменшення доступності здобуття вищої освіти за ступенем магістра в Україні. А запровадження обмежуючої норми у вигляді мінімального значення кількості балів (150) зі вступних випробувань для деяких спеціальностей лише звузить кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів і призведе до зростання еміграції абітурієнтів з України. З огляду на можливі негативні наслідки від впровадження запропонованої норми, учасники засідання закликали МОН України відмовитись від розширення практики встановлення мінімального значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти за окремими спеціальностями.

Під час засідання 3 жовтня 2018 року, учасники Комітету висловили та підтримали пропозиції щодо внесення змін до запропонованого проекту, заслухали інформацію Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М., а також виступи ректорів вищих навчальних закладів України з цього приводу.

За результатами обговорення учасниками Комітету було прийнято рішення «Про стан підготовки Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році». У документі зазначені висновки засідання, а також рекомендації, з якими члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти звернулись до Міністерства освіти і науки України. Впевнені, що у Міністерстві освіти і науки України прислухаються до пропозицій, запропонованих Комітетом, та погодяться спільно зі Спілкою ректорів ВНЗ України, Асоціацією навчальних закладів України приватної форми власності, Радою Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців у галузі вищої освіти, Громадською Радою при МОН України, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких є заклади вищої освіти, доопрацювати проект Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році.

Нагадуємо, що 4 вересня 2018 року Міністерство освіти і науки України опублікувало на сайті проект «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році». Запропонований МОН проект викликав великий резонанс серед громадськості, хвилю обурення і безперервні дискусії про можливі негативні наслідки в разі його затвердження.