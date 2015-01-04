В ОБСЄ заявили про погіршення ситуації на Донбасі

Про це йдеться у доповіді місії ОБСЄ, опублікованому на сайті організації.

Зокрема, спостерігачі місії зазначають, що представники української та російської груп із врегулювання конфлікту на Донбасі повідомили про 38 обстрілів протягом двох днів станом на 2 січня з використанням стрілецької зброї, артилерії і системи РСЗВ в районі аеропорту «Донецьк», селища Піски і Горлівки.

"Офіцер РФ повідомив про збільшення випадків порушень режиму припинення вогню, у тому числі з використанням важкої артилерії", - йдеться в документі.

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В ОБСЄ також повідомили, що троє мирних жителів були вбиті в Горлівці, ще троє отримали поранення, а в Донецькому аеропорту убито одного українського військовослужбовця, 7 - поранені.

Проте, наголошується в доповіді, спостерігачі не мали можливості самостійно перевірити дану інформацію.

Також у звіті ОБСЄ згадується і про обстріл села Гірське Луганської області, яке було накрито вогнем 1 січня, однак спостерігачі відзначають, що через можливу наявність там боєприпасів, що не вибухнули, місія поки не може підтвердити або спростувати інформацію про наслідки обстрілу і дані про втрати.