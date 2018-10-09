Співробітники авіапідрозділів МВС навчатимуться з тактичними підрозділами Нацгвардії Каліфорнії

МВС працює над розбудовою авіаційної компоненти, тому для підрозділів системи важливо ознайомитись з досвідом американських партнерів.

Співробітники авіаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ навчатимуться з тактичними підрозділами Національної гвардії Каліфорнії.

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Як повідомляє Департамент комунікації МВС, про це сторони домовились під час зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та командувача Національної гвардії штату Каліфорнія Девіда Болдвіна.

Аваков наголосив, що МВС працює над розбудовою авіаційної компоненти, тому для підрозділів системи важливо ознайомитись із досвідом американських партнерів.

Своєю чергою Болдвін запропонував розпочати партнерство між авіаційними підрозділами МВС та Національною гвардією Каліфорнії.

«Якщо говорити про співробітництво у питаннях авіації, то я хотів би запропонувати, щоб ми започаткували партнерство між нашими авіаційними підрозділами. Щоб це було пряме партнерство між тактичними підрозділами. У нас є авіаційний батальйон, який виконує ряд завдань в середині країни – захист безпеки країни. Ми можемо організувати роботу на рівні наших штабів. Розповісти, як ми працюємо над бюджетом, розповісти про планування операцій та обслуговування, а також про програми підготовки екіпажів», - сказав він.

Крім того, сторони підписали двосторонній документ щодо поглиблення співпраці у сфері охорони державного кордону, зокрема, у сфері боротьби з транскордонною злочинністю та кіберзахисту.

Також Аваков і Болдвін домовились обговорити проблеми забезпечення житлом внутрішньо переміщенних осіб, розробити механізм їх повернення додому та відновлення інфраструктури Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Україна та Франція підписали контракт на придбання 55 гелікоптерів Airbus Helicopters для системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС.

Вертольотами французького виробництва планується забезпечити ДСНС, Нацгвардію, Нацполіцію та Держприкордонслужбу.

МВС планує отримати вертольоти трьох моделей – Н145, Н125 та Н225.

Цього року МВС отримає перші чотири вертольоти, які експлуатуватимуть у підрозділах Держслужби з надзвичайних ситуацій та НГУ. Йдеться про гвинтокрили, обладнані необхідним устаткуванням для аеромедичної евакуації, аварійно-рятувальних і протипожежних цілей. Ще один гелікоптер Н-225 отримає авіапідрозділ Нацгвардії.