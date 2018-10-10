Вибухи на арсеналі під Ічнею: з’явилося відео з висоти пташиного польоту

Детонацію боєприпасів зняли на відео за допомогою дрона.

У мережі оприлюднили зняте за допомогою дрона відео з місця вибухів боєприпасів та пожежі на арсеналі Міністерства оборони біля міста Ічня Чернігівської області.

Журналістам вдалося зафіксувати на відео епіцентр пожежі на військовому складі, пише видання the Бабель.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

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З прилеглих територій евакуйовано понад 12 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

За даними Міністерства оборони, станом на вечір локалізовано 35% пожежі.