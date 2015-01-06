Більшість солдатів РФ, які загинули на Донбасі, родом з Москви, Дагестану і Ростова - активісти

Згідно з інформацією активістів, на війну на Донбасі відправлялися жителі майже всіх регіонів РФ. Найбільше загинуло солдатів і найманців родом із Дагестану, Псковської, Ростовської областей РФ, Краснодарського краю, Москви і Санкт-Петербурга, повідомляє ТСН.

При цьому, за даними "Відкритої Росії", в боях на території України за 2014 рік загинули 202 росіянина, що сильно відрізняється від даних, представлених іншими правозахисниками та активістами.

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Зокрема, дані правозахисної організації "Вантаж-200 з України в Росію", яка стежить за кількістю загиблих в Україні російських солдатів, свідчать про 4672 загиблих російських військових і найманців.

В інший правозахисній організації "Солдатські матері Санкт-Петербурга" - заявляли, що загиблих на Донбасі російських солдатів налічується близько 500.