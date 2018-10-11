Надання Томосу українській православній церкві можуть перенести на листопад (відео)

Вчора у Стамбулі впродовж семи годин учасники Синоду дискутували щодо українського питання.

У Стамбулі 11 жовтня триває останній день Синоду Вселенського патріархату, на якому має бути ухвалено рішення про надання Томосу українській церкві.

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У разі якщо архієреї не дійдуть згоди, українське питання можуть перенести на наступне засідання Синоду, що відбудеться у листопаді, йдеться у сюжеті ТСН.

Минулого дня, 10 жовтня, впродовж семи годин учасники Синоду дискутували щодо українського питання. У Стамбулі вже заслухали звіт церковників, які місяць працювали в Україні.

Розмову домовилися продовжити, і, за оптимістичним для України сценарієм - уже сьогодні у четвер можуть затвердити рішення про надання автокефалії українській церкві. Офіційні результати засідання священного Синоду Вселенського патріархату опублікують сьогодні протягом дня.