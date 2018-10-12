В УПЦ КП розраховують на отримання Томосу вже в листопаді (відео)

Для створення церкви має відбутися об'єднавчий собор.

Наступне засідання синоду Константинопольського патріархату відбудеться наприкінці листопада і на ньому Україна може отримати Томос, якщо виконає "домашню роботу".

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів речник УПЦ Київського патріархату Євстратій (Зоря).

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"Ми хочемо зробити усе якомога швидше, щоб не відкладати це в довгий час, адже Томос має бути прийнятий на синодальному засіданні у другій половині листопада. Трошки більше, ніж за місяць. І за цей місяць ми тут, в Україні, маємо проробити нашу "домашню роботу" для того, щоб прийти до Константинопольського патріархату з виконаним нами завданням, і отримати цей документ, як нашої всеправославної зрілості", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити Томос щодо автокефалії української православної церкви.

Сьогодні, 11 жовтня, за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прогнозує проведення найближчим часом об’єднавчого собору для отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.