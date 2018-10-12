У Києві курсанти склали поліцейську присягу (фоторепортаж)

Напередодні Дня захисника України першокурсники урочисто присягнули на вірність українському народові.

Майже 600 курсантів Національної академії внутрішніх справ склали присягу працівників поліції. А вихованці юридичного ліцею отримали посвідчення ліцеїстів.

Як повідомляє 5 канал, серед курсантів – майбутні фахівці з досудового розслідування, превентивної діяльності, кримінальної поліції, слідчі та психологи. Цього року серед них представники усіх регіонів України.

Від сьогодні вони мають інший правовий статус – готові стажуватися на патрулюваннях і виїжджати разом з оперативними групами.

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Після закінчення навчання випускники Нацакадемії працюватимуть не лише в підрозділах МВС та Нацполіції, а також у прокуратурі, СБУ і судових органах

"І хлопці і дівчата налаштовані сьогодні патріотично, з ними велася профорієнтаційна робота. Це не рішення їхніх батьків, друзів, це їхнє власне рішення. Це майбутні оперативники, слідчі, у них буде не тільки кабінетна робота, це буде робота з населенням", – розповів перший проректор академії Станіслав Гусарєв.