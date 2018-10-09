СБУ не може притягнути до відповідальності чиновників з подвійним громадянством
Служба безпеки України не може притягнути до відповідальності державних службовців та чиновників з подвійним громадянством.
Про це УНІАН заявила речниця СБУ Олена Гітлянська, коментуючи інформацію з сайту "Миротворець" про те, що понад 300 держслужбовців і чиновників у Закарпатській області мають угорські паспорти.
Відповідаючи на запитання, чи вживатиме Служба безпеки заходів з приводу подвійного громадянства цих чиновників, вона сказала: "А у нас є в законодавстві відповідальність за подвійне громадянство?".
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На уточнювальне зауваження, що мова йде не про пересічних громадян, а державних службовців, речниця СБУ зазначила: "Ми в межах своєї компетенції можемо їх позбавити доступу до держтаємниці, якщо вони є її носіями. Все".
Разом з тим Гітлянська додала, що СБУ здійснить перевірку цих посадовців на предмет доступу до державної таємниці.
Нагадаємо, що сайт "Миротворець" опублікував список держслужбовців і чиновників із Закарпатської області, які отримали паспорти Угорщини. До списку включено понад 300 прізвищ. Список склали за два тижні роботи офісу "Миротворця" в Закарпатській області.