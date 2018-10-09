СБУ не може притягнути до відповідальності чиновників з подвійним громадянством

Якщо виявиться, що закарпатські чиновники, крім українського, мають також угорське громадянство, то СБУ може позбавити їх доступу до державної таємниці.

Служба безпеки України не може притягнути до відповідальності державних службовців та чиновників з подвійним громадянством.

Про це УНІАН заявила речниця СБУ Олена Гітлянська, коментуючи інформацію з сайту "Миротворець" про те, що понад 300 держслужбовців і чиновників у Закарпатській області мають угорські паспорти.

Відповідаючи на запитання, чи вживатиме Служба безпеки заходів з приводу подвійного громадянства цих чиновників, вона сказала: "А у нас є в законодавстві відповідальність за подвійне громадянство?".

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На уточнювальне зауваження, що мова йде не про пересічних громадян, а державних службовців, речниця СБУ зазначила: "Ми в межах своєї компетенції можемо їх позбавити доступу до держтаємниці, якщо вони є її носіями. Все".

Разом з тим Гітлянська додала, що СБУ здійснить перевірку цих посадовців на предмет доступу до державної таємниці.

Нагадаємо, що сайт "Миротворець" опублікував список держслужбовців і чиновників із Закарпатської області, які отримали паспорти Угорщини. До списку включено понад 300 прізвищ. Список склали за два тижні роботи офісу "Миротворця" в Закарпатській області.