Перехід на зимовий час 2018: коли українцям переводити стрілки годинників (відео)

Слідом за ЄС в Україні теж почали активно говорити про скасування переходу на літній час.

Українцям у ніч на неділю, 28 жовтня, потрібно буде перевести стрілки годинника на одну годину назад – з 4:00 на 3:00.

«Ритуал» з переведення стрілок годинника в Україні відбувається двічі на рік – навесні ми переходимо на літній час, а восени – на зимовий. І це визначається постановою Кабміну від 1996 року про порядок обчислення часу на території України.

І так, у ніч на неділю, 28 жовтня, о 04:00 стрілки годинника слід перевести на одну годину назад. Правда, сучасні гаджети, наприклад, смартфони, комп'ютери, планшети – «навчені» самостійно переводити годинники на зимовий час і на літній час, що полегшує життя багатьом користувачам.

Переведення годинників на зимовий час в Україні, як і на літній, супроводжується розмовами про доцільність таких дій, і регулярно звучать ідеї відмовитися від переведення стрілок зовсім. І якщо переводити стрілки годинника в Росії відмовилися ще кілька років тому, то в Євросоюзі реальні кроки зі скасування літнього часу тільки почали робити в 2018 році.

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Так, в Єврокомісії запропонували країнам-членам ЄС відмовитися переводити стрілки годинника вже в 2019 році. Зокрема, останнє обов'язкове переведення годинників на літній час відбудеться 31 березня 2019 року. Після цього, якщо країни-члени захочуть назавжди перейти на зимовий час, вони зможуть це зробити 27 жовтня 2019 року. Після цієї дати переведення годинників у зв'язку зі змінами пір року більше не буде можливим.

Слідом за ЄС в Україні теж почали активно говорити про скасування переходу на літній час. Так, у Національній академії наук запевнили, що переведення годинників в Україні не має значної економічної вигоди. Хоча дозволяє використовувати світлову частину дня для відпочинку. А в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі зазначили, що в разі прийняття Європейським Союзом рішення про скасування переходу на літній час, міністерство звернеться до Кабміну з пропозицією змінити діючий порядок обчислення часу на території країни, щоб відмовитися від подібної практики.

Слід зазначити, що це не перша спроба українських чиновників скасувати переведення стрілок годинника на літній час і назад. Ще в 2011 році Верховна Рада вирішила залишити літній час постійним. Але після критики з боку експертів і громадян за кілька місяців рішення скасували.

Літній час в його існуючому сьогодні форматі було введено в Німеччині у 1980 році. Інші європейські країни ввели цю норму з метою економії енергії навіть раніше. З 2002 року зміна часу була врегульована нормами ЄС. В Україні переводити час на годину вперед влітку розпочали у 1981 році разом з іншими республіками СРСР.

Тож, якщо ви забули, коли переводити годинники в Україні в цьому році – перехід на зимовий час відбудеться 28 жовтня о 4 ранку, тому переконайтеся, що у цей недільний ранок ви продовжуєте жити вже за зимовим часом.