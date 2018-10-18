Будапешт виділив майже 5 мільйонів доларів на освіту Закарпаття

Відповідний указ опубліковано у випуску Урядового угорського бюлетеню.

Угорський уряд вирішив підтримати працівників освіти Закарпаття, зокрема – угорських викладачів.

Як повідомляє Mukachevo.net, відповідний указ опубліковано у випуску Урядового угорського бюлетеню (Magyar Kozlony) у четвер, 18 жовтня.

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Зокрема йдеться про те, що уряд Угорщини вирішив додатково підтримати працівників освіти, які працюють у державних навчальних закладах Закарпаття, а також тих, хто допомагає здійснювати навчальний процес угорською мовою.

Відповідно до указу "Про забезпечення джерел ресурсів на підтримку охорони здоров'я, культурних та соціальних програм на Закарпатті" для цієї мети передбачена одноразова державна допомога у розмірі 1,4 млрд форинтів у 2019 році (близько 5 млн доларів США).

Зазначається, що минулого року Угорщина збільшила одноразові виплати угорським вчителям Закарпаття на 80% – до 270 тис. форинтів.

Нагадаємо, в серпні МЗС України висловило рішучий протест Угорщині у зв'язку з недружніми кроками Будапешта щодо України - уряд Угорщини вирішив створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну.

15 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про остаточну домовленість з Угорщиною щодо зміни назви "уповноваженого по Закарпаттю".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, в свою чергу, заявив, що Угорщина змінить назву посади "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну", але не його функціональні обов'язки.