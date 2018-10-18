У заповіднику "Софія Київська" розповіли про долю Андріївської церкви після передачі Константинополю

Андріївська церква залишається у власності держави і надалі перебуватиме на балансі заповідника.

Національний заповідник «Софія Київська» укладе угоду з представниками Вселенського патріархату щодо користування Андріївською церквою, розташованою в Києві на Андріївському узвозі, 23.

Як сказано у заяві прес-служби заповідника, оприлюдненій у соціальній мережі Facebook, Андріївська церква залишається у власності держави і надалі перебуватиме на балансі заповідника. Крім того, весь штат пам’яткоохоронців заповідника буде і надалі продовжувати свою роботу, виконуючи вимоги пам’яткоохоронного законодавства.

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«З представниками Вселенського патріархату буде укладено договір про користування пам’яткою відповідно до чинного українського законодавства», - йдеться у заяві.

Також зазначається, що реставрацію Андріївської церкви буде продовжено до її повного завершення, після чого вона буде знову відкрита для відвідувань.

«Національний заповідник «Софія Київська» має достатній досвід співпраці з представниками церков різних конфесій (Кирилівська церква, Тепла Софія) для того, щоб забезпечити гідне існування нашої пам’ятки — Андріївської церкви», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 жовтня, Верховна Рада України ухвалила закон «Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська» (№ 9208), внесений президентом України. Голова ВР Андрій Парубій підписав зазначений закон і направив на підпис президенту.

Законом встановлено, що Андріївська церква, яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.