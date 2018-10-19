Окупанти влаштували в Донецьку "свято" на тлі жалоби за загиблими в Керчі (фото)

За останніми даними, в результаті вибуху і стрілянини в коледжі Керчі загинула 21 людина.

Сьогодні, 19 жовтня, у день жалоби за загиблими під час масового вбивства в керченському коледжі, в центрі окупованого Донецька відзначають так званий «день прапора «ДНР».

Фотографію з вечірнього «святкування» на площі Леніна оприлюднено на сторінці «IgorGirkin» в Twitter.

Як повідомляють ресурси бойовиків, сьогодні в центрі Донецька в рамках святкування «дня прапора ДНР» пройшов мітинг і на одному з будинків було піднято окупаційний триколор розміром 30 на 14 метрів.

Зазначимо, що сьогодні Тернопільщина оголосила день жалоби за загиблими в результаті масового розстрілу в Політехнічному коледжі Керчі. Також 17 жовтня було оголошено триденний траур в окупованому Криму.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами. Згідно з версією Слідчого комітету РФ, після цього студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а потім покінчив з собою.

За останніми даними, в результаті вибуху і стрілянини в коледжі загинула 21 людина.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею «теракт», а потім перекваліфікувало на статтю «умисне вбивство».

Прокуратура Автономної Республіки Крим за фактом вибуху в Керчі відкрила кримінальне провадження за статтею про теракт.