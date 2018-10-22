Слідчий експеримент на Інститутській спростує твердження, що активістів вбивали з готелю "Україна"

Важливо провести слідчий експеримент до того, як на місці загибелі «майданівців» розпочнеться масштабна реконструкція у зв’язку з будівництвом музею Революції гідності.

Слідчий експеримент в Києві на Інститутській в рамках справи про розстріл учасників Революції гідності 20 лютого 2014 року спростує закиди адвокатів екс-«беркутівців», що активістів вбивали з готелю «Україна».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська на прес-конференції «Слідчі експерименти у справі розстрілу мітингувальників. Що заважає проведенню», яка проводиться на вул. Інститутській.

Вона, зокрема, пояснила, чому важливо провести слідчий експеримент до того, як на місці загибелі «майданівців» розпочнеться масштабна реконструкція у зв’язку з будівництвом музею Революції гідності.

Закревська зазначила, що слідчий експеримент займе більше, ніж півмісяця. «Про два-три тижні мова не йде. Це не реально», - наголосила вона.

Адвокат навела приклад, що безпосередньо за деревом, яке росте біля меморіалу загиблим, було вбито декількох учасників Революції гідності. Вона додала, що до справи долучено відео, на якому видно, як вбивають потерпілих. Однак, зазначила Закревська, захисники екс-«беркутівців» наполягають на тому, що стріляли з готелю «Україна», а не з протилежного боку, де перебували правоохоронці. Тому, наполягає вона, необхідно провести слідчий експеримент, який документально спростує версію адвокатів екс-«беркутівців».

«За цим деревом, на відео видно, у потерпілого попадає дві кулі. Тому саме тут ми маємо посадити манекен, просвітити лазером траєкторію, з якої стріляли. Це важливо тому, що захисники «беркутівців» нібито доводять, що стріляли з готелю «Україна». І якщо ми не зафіксуємо і не доведемо документально, що стріляли з іншого боку, то і надалі з’являтимуться змонтовані відео та сюжети на Russia Today, що стріляли з готелю «Україна». А захисники «беркутівців» будуть апелювати до таких «доказів» у суді», - сказала вона.

Крім того, Закревська зауважила, що в кращому випадку на слідчий експеримент щодо одного потерпілого потрібно буде один день, а то й більше.

«Один день — це може бути лише підготовка до слідчого експерименту. До того ж до місця мають поїхати експерти з різних галузей. А вони залучені також і в інших справах. Тому не буде такого, що ми сказали - і вони вже приїхали. Задіяно щодня буде 7-8 осіб. Це складна процедура. Можна зробити частину експерименту до річниці Революції гідності, а потім продовжити по її завершенню», - сказала вона.

На питання журналістів, чи існує ризик, що слідчий експеримент взагалі не проведуть, Закревська відповіла: «Якщо ви зараз це покажете, то, я сподіваюсь, що він таки відбудеться. Дуже зручно багатьом його не робити».