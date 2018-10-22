Брудніші, ніж туалети: чим загрожує антигігієна телефонів та як її уникнути (відео)

Наші телефони можуть бути в 10 разів бруднішими, ніж сидіння унітазів.

На їх поверхні – сліди від наших пальців, волога, жир і піт від скронь, вух і волосся, залишки їжі та бруду, маленькі часточки всіх місць, де вдалося побувати за день.

Усе це – джерело мікробного забруднення та багате середовище для розмноження та виживання бактерій.

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За день ми беремо до рук телефон безліч разів: уранці вимикаємо будильник, беремо телефон на кухню чи у ванну кімнату, користуємось ним в громадському транспорті, засинаємо з ним в руках.

Так як телефон нагрівається, це створює сприятливе середовище для життєдіяльності мікроорганізмів.

Більшість з цих бактерій не несуть смертельної небезпеки, утім серед них можуть бути й патогени. Зокрема, штами кишкової палички або ж антибіотикорезистентні стафілококи чи стрептококи та багато інших.

Тому, щоб уникнути таких бактерій, потрібно не забувати слідкувати за гігієною телефону.

Користуватися спиртовмісними дезінфектантами – спреями чи серветками на основі ізопропілового спирту.

І пам’ятати, що гігієна телефону така ж важлива, як гігієна рук.