Адвокат екс-"беркутівців" назвав учасників Майдану бойовиками, а їхні дії - терактом проти держави

На відео, переглянутому сьогодні судом, у переважній більшості було зафіксовано використання правоохоронцями зброї проти активістів, які не становили жодної небезпеки для силовиків.

Адвокат Ігор Варфоломєєв на засіданні Святошинського райсуду Києва, який розглядає справу колишніх бійців спецпідрозділу МВС “Беркут” за обвинуваченням у розстрілі учасників Революції гідності 20 лютого 2014 року, назвав учасників Майдану бойовиками, а їхні дії - терористичним актом проти держави України в особі правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив під час аналізу відеозапису розстрілу учасників Майдану, що відбувся 20 лютого на вулиці Інститутській у Києві.

Після перегляду чергового відео, на якому учасники Майдану стоять за барикадою біля Жовтневого палацу, одягнуті в шоломи та тримають у руках палиці, Варфоломєєв заявив, що наявність в руках цих людей палиць та шоломів на голові, згідно з відомчою нормативно-правовою базою МВС, ідентифікує їх саме як бойовиків, а не протестувальників. Також він додав, що учасники протестів є не потерпілими, як стверджує слідство, а бойовиками, які чинили терористичний акт проти держави України в особі правоохоронців.

Натомість правоохоронці, вважає Варфоломєєв, протидіяли скоєнню терористичного акту, тому їхні дії є законними.

Читайте такожОбвинувачуваний у розгоні студентського Майдану «екс-беркутівець» працює помічником депутата Дейдея

На це прокурор Яніс Сімонов зауважив, що палиці та шоломи у протестувальників - це відповідь на неправомірні дії правоохоронців стосовно учасників акцій протесту.

Після завершення судового засідання прокурор Сімонов заявив журналістам, що на відео, переглянутому сьогодні, у переважній більшості було зафіксовано використання правоохоронцями зброї проти активістів, які не становили жодної небезпеки для силовиків.

Окрім того, Сімонов наголосив, що жоден з потерпілих - поранених або вбитих учасників Революції гідності - не мав при собі вогнепальної чи будь-якої іншої зброї, яка б дала підстави міліціонерам застосовувати проти них збою або інші спецзасоби: “У жодного потерпілого не було ніяких ознак вогнепальної чи будь-якої іншої зброї. Напевно, сторона захисту все ж таки перекручує, називаючи палицю зброєю, яку правоохоронець буде боятися”.

Окрім того, Сімонов прокоментував слова Варфоломєєва про те, що палиця і шолом на голові - це ознака бойовика: “Це оціночне поняття. Напевно, все ж таки, порушник закону може бути у фраку і вчиняти протиправні дії. Напевно, все ж таки, палиця та шолом - це відповідь на перевищення правоохоронцями своїх повноважень ще задовго до подій 20 лютого”. Окрім того, Сімонов наголосив, що 22 жовтня на засіданні суду аналізували відеозаписи із Маріїнського парку незадовго до початку масових розстрілів на Інститутській, і там присутні особи також одягнуті в шоломи, з палицями в руках та в захисному одязі. “Це особи, які брали участь у антимайдані, однак вони були разом з правоохоронцями і їх ніхто не чіпав. До того ж вони, як і правоохоронці, мали характерні жовті пов’язки на рукавах”.

Окрім того, адвокат заявив, що завданням озброєних правоохоронців, які перебували біля наземного вестибюля станції метро “Хрещатик” на вулиці Інститутській, було “зачистити” територію від Інститутської до Головпоштамту на Хрещатику, оскільки “майданівці”, на його думку, становили небезпеку для правоохоронців.

Прокурор, своєю чергою, прокоментував цю заяву.

“Ми повернемося до цього, коли будемо допитувати свідків з боку правоохоронців, однак це, напевно, версія адвоката, оскільки немає будь-яких документів, що був саме такий наказ. Після того, як змінилася влада, у МВС зникла частина документів, а деякі документи взагалі не складалися. Зокрема, коли ми розглядали питання спеціального досудового розслідування щодо екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, то не було виявлено протоколу оперативної наради по обставинах на Майдані. Але ж якщо вчинюється злочин, то хіба має бути протокол? Тому такі твердження захисту є голослівні”, - заявив Сімонов.

Також прокурор наголосив, що Захарченко ще в квітні поточного року відмовився від виступу у даній справі як свідок: “Заявив, що пояснень по цій справі він не буде давати. А наявність у нього адвоката нібито легалізує його відношення до цієї справи”.

Також Сімонов додав, що у цій справі залишилося допитати ще двох потерпілих, а до допиту свідків суд, ймовірно, перейде уже наступного місяця.

За словами прокурора, першими будуть допитувати свідків з боку обвинувачення.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в Генпрокуратурі заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.

Станом на лютий 2018 року слідством встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва.