Астролог розповів, чи буде велика війна між Росією та Україною

На думку астролога, Порошенко і Путін швидше домовляться, ніж зважаться на глобальну війну.

Володимир Путін і Петро Порошенко – це два президента, які тяжіють до війни.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

"Хоча Путін і Порошенко – президенти, які тяжіють до війни, але обидва - Терези, а представники цього знака воліють дипломатією військових діяй. Це означає, що глобальної війни між Україною і Росією не буде", - розповів експерт.

За словами астролога, Путін і Порошенко вирішуватимуть якісь спірні питання, але не в знаку війни, а в знаку переговорів і світу, досягнення компромісів на дипломатичному рівні.

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"Навіть якщо розваляться Мінські домовленості, все одно переговори на дипломатичному рівні будуть зберігатися. А Мінськ, до речі, скоро помре. Венера дасть різного роду можливості переглянути існуючі домовленості найближчим часом", - зазначив Росс.

Астролог додав, що саме зодіакальний знак Терези іноді заважає Путіну здійснювати рішучі дії.

"Зазвичай Путін діє рішуче, але не завжди – адже він народився під знаком Терезів. Можливо, це і добре. Може бути, це ознака того, що він – не зовсім ще Гітлер. Якщо б у Путіна була зоряна комбінація Гітлера, то України би вже не було", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, астрологи назвали чотири знака Зодіаку, яким пощастить у листопаді.