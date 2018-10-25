Астролог розповів, чи буде велика війна між Росією та Україною
Володимир Путін і Петро Порошенко – це два президента, які тяжіють до війни.
Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.
"Хоча Путін і Порошенко – президенти, які тяжіють до війни, але обидва - Терези, а представники цього знака воліють дипломатією військових діяй. Це означає, що глобальної війни між Україною і Росією не буде", - розповів експерт.
За словами астролога, Путін і Порошенко вирішуватимуть якісь спірні питання, але не в знаку війни, а в знаку переговорів і світу, досягнення компромісів на дипломатичному рівні.
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"Навіть якщо розваляться Мінські домовленості, все одно переговори на дипломатичному рівні будуть зберігатися. А Мінськ, до речі, скоро помре. Венера дасть різного роду можливості переглянути існуючі домовленості найближчим часом", - зазначив Росс.
Астролог додав, що саме зодіакальний знак Терези іноді заважає Путіну здійснювати рішучі дії.
"Зазвичай Путін діє рішуче, але не завжди – адже він народився під знаком Терезів. Можливо, це і добре. Може бути, це ознака того, що він – не зовсім ще Гітлер. Якщо б у Путіна була зоряна комбінація Гітлера, то України би вже не було", - резюмував він.
Як повідомляв УНІАН, астрологи назвали чотири знака Зодіаку, яким пощастить у листопаді.