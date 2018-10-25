"Пугачову співати не будемо": довкола школи в Києві розгорівся мовний скандал (відео)

Журналісту не хочеться, щоб перша ж пісня, яку розучить його донька, була піснею Пугачової.

У державній муніципальній школі мистецтв у Києві не можуть нічого вигадати, щоб діти розспівувалися українською мовою.

Про це у Facebook написав батько однієї з учениць, журналіст Богдан Кутєпов. За його словами, вчителька, яка викладає у його доньки, молода, вона з Херсона.

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"Вчителька молода, її по-людськи шкода, вона з Херсона, а там усе було російською. Але не вірю, що не існує вправ українською. Не кажучи вже про те, що не хотілося б, щоб першу ж пісню, яку розучить Ніна, була піснею Алли Пугачової: виконавиці з санкційного списку, яка вважає Крим Росією", - йдеться у його повідомленні.

Викладачка заявила, що розмовлятиме з його донькою українською, а от на сольфеджіо, за її словами, навряд чи знайдуть україномовного вчителя.

"Я поговорила з керівництвом, пропоную так: я буду розмовляти з Ніною українською, але все розспівування російською, зрозумійте - інших немає, є тільки одна академічна база. Добре, Пугачову співати не будемо, будемо англійські пісні. Але все вправи російською...", - заявила викладачка з вокалу.

Раніше у Львові в поїзді "Миколаїв - Івано-Франківськ" розгорівся мовний скандал: там провідниця відмовилася розмовляти з пасажиром українською мовою й нагрубила йому.