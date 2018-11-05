Патріарх Варфоломій закликав РПЦ визнати право українського народу на автокефалію

Константинопольський патріарх Варфоломій дав пораду РПЦ.

Константинопольський патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква повинна змиритися з автокефалією української церкви.

«Їй [РПЦ] важко зрозуміти, що Вселенський Патріархат звільнив так багато народів на Балканах, послабивши тим самим себе, але визнавши їх право на внутрішнє самоврядування, церковну незалежність, автокефалію ... так і Москві слід було б визнати, що український народ, який вона в не православному порядку отримала на кілька століть у свою юрисдикцію, або точніше в управління, що цей народ має право на церковну незалежність, на автокефалію», — наголосив Варфоломій. Про це з посиланням на грецьку газету «Прото тема» повідомляє РИА Новости.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада, Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Читайте такожУ Верховному суді нарахували три позови від УПЦ МП проти надання автокефалії українській церкві

Довідка УНІАН. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднене послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.