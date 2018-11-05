Активісти і правозахисники вимагають відставки Луценка і Авакова після смерті Гандзюк

В коаліції на захист громадянського суспільства наголошують, що генпрокурор та глава МВС саботували реформу правоохоронної системи.

Активісти і правозахисники різних українських організацій вимагають відставки генерального прокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після смерті активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться у заяві коаліції на захист громадянського суспільства у зв’язку зі смертю Гандзюк.

"Ми обурені станом розслідування нападів і вбивств громадських активістів та вимагаємо відправити у відставку керівництво херсонської поліції, яка з самого початку саботувала розслідування нападу на Катерину Гандзюк, а також вимагаємо відставки генерального прокурора України Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які саботували реформу правоохоронних органів в Україні", - наголошують активісти.

"Жорстока розправа над Катериною Гандзюк – це акт залякування усього громадянського суспільства в Україні, активних громадян і громадянок, які у містах, містечках і селах повстають проти десятиліттями вкорінюваної корупції і організованої злочинності", - підкреслюється у заяві.

Активісти зазначають, що "розслідування нападу на Гандзюк знову засвідчило очевидну неспроможність правоохоронної системи ефективно розслідувати як цей, так і низку інших нападів на громадських активістів, що сталися в різних регіонах України після Революції гідності".

"Потерпіла сторона неодноразово заявляла про процесуальні проблеми, які є наслідком здійснення досудового розслідування щодо виконавців і замовників у двох різних провадженнях двома різними органами – Національною поліцією і СБУ. Потерпіла сторона подавала клопотання і наполягала на об’єднанні двох проваджень в СБУ", - сказано у повідомленні.

Також зауважується, що наразі замовники вбивства Гандзюк не встановлені.

"І навіть теоретична можливість їхнього встановлення і притягнення в подальшому до кримінальної відповідальності під великим питанням через процесуальні перешкоди, які навмисно або з недолугості створені Генеральною прокуратурою України", - стверджують активісти і правозахисники.

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Вони нарікають, що цей та щонайменше сотня інших нападів на громадських активістів, які сталися на підконтрольній уряду України території після Євромайдану, ефективно не розслідуються.

"Крім того, навіть у тих поодиноких випадках, де нападники встановлені, практично ніде не виявлені замовники цих атак, а тому хвиля нападів на громадських активістів тільки наростає, а непокаране зло – множиться", - констатують вони.

Також у заяві стверджується, що корупція, безкарність і відсутність ефективної реформи поліції та прокуратури є причинами масових переслідувань і нападів на громадських активістів.

До цієї заяви долучилися такі організації як Український інститут прав людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Крим-SOS, Кримська правозахисна група, Центр протидії корупції, Transparency International Україна, Реанімаційний пакет реформ, Громадський рух "Чесно", Громадянська мережа "ОПОРА" та інші.

Як повідомляв УНІАН раніше, Луценко напередодні зазначив, що слідство Нацполіції скоро буде завершене, а встановлені виконавці та організатор постануть перед судом.

"Слідство Нацполіції, яке ні на день не зупинялося, в якому проведено 367 допитів, 21 експертизу, перевірки на детекторі брехні та інші процесуальні дії, скоро буде завершене. Встановлені виконавці та організатор постануть перед судом", - йдеться в повідомленні.

"З метою встановлення замовника підозрюваний в організації вбивства у кінці жовтня переведений в ізолятор СБУ Києва", - додав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

Сьогодні, 5 листопада, поліція передала справу щодо виконавців нападу на активістку до Служби безпеки України, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Як пояснили у МВС, це дасть можливість слідчим СБУ об’єднати провадження і вести досудове розслідування з моменту планування до його фактичного завершення.